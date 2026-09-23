Virgil van Dijk doet nieuwe onthulling over Nederland - Marokko: 'Onze staf...'

ontkent dat hij een van de initiatiefnemers was om op het WK met vijf verdedigers te spelen, zoals werd beweerd door De Telegraaf-journalist Mike Verweij. Het is complete onzin, stelt de aanvoerder van Oranje.

Het Nederlands elftal koos op het afgelopen WK voor een andere aanpak in de achtste finale tegen Marokko. Oranje ging defensiever spelen en kwam in een 5-3-2-formatie voor de dag. Dat was opvallend, aangezien Oranje eerder op het WK gewoon 4-3-3 speelde: "We hebben ervoor gekozen om zo te spelen, omdat we veel te veel hebben weggegeven in de afgelopen drie wedstrijden. Dan kun je daar je ogen voor sluiten en op dezelfde manier verdergaan, maar ik vind dat het dan aan de trainer is om dingen te veranderen. Het was geen nood breekt wet. Ik ben wel fan van dit systeem", zei Koeman na de uitschakeling over zijn keuze om van systeem te wisselen.

Van Dijk ontkent berichtgeving

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Volgens journalist Mike Verweij waren Virgil van Dijk en Ruud van Nistelrooij de twee personen die hebben gepleit om met vijf verdedigers te spelen tegen Marokko. Op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Duitsland reageert de speler van Liverpool op dat verhaal: Een collega van jou zei dat ik had gezegd dat we tegen Marokko met vijf verdedigers moesten spelen", zegt Van Dijk tegen Noa Vahle. "Dat werd heel groot gemaakt. Het is klinklare onzin. Er wordt onzin de wereld ingegooid om mij er nog slechter uit te laten zien. Dat gebeurt veel te vaak. Dat werd heel groot gemaakt. Er werd mij verteld dat ik en Ronald (Koeman, red.) het Nederlands voetbal kapot hebben gemaakt", doelt hij op Valentijn Driessen. "Dat gaat mij veel te ver."

'Staf bedenkt het plan'

Van Dijk wordt er vervolgens nogmaals naar gevraagd en benadrukt dat hij er geen enkele invloed op heeft gehad: "Het tactisch plan ligt niet bij mij. Dat is nooit zo geweest. De staf bedenkt het plan en ze zijn met vijf, zes mensen. We hebben het niet goed genoeg gedaan dit WK. Het is aan ons om dat te veranderen", besluit hij.