blijft de komende jaren beschikbaar voor het Nederlands elftal. De aanvoerder spreekt over zijn gesprek met bondscoach Xavi en de waardering die hij mist over zijn prestaties in Oranje.

Van Dijk geeft toe dat hij tot voor kort niet zeker wist of hij door wilde gaan bij Oranje. "Of ik twee maanden geleden zeker wist of ik door zou gaan? Ik had vooral even vakantie nodig, met mijn familie. En ik wilde het gesprek met de bondscoach afwachten. Na tien seconden was het al duidelijk", aldus de verdediger. Daarmee heeft Van Dijk zijn keuze gemaakt. De verdediger blijft onderdeel van Oranje en richt zich met de nieuwe bondscoach op het volgende grote doel: het EK van 2028.

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Tegelijkertijd kijkt de aanvoerder ook kritisch terug op het afgelopen WK, waar Oranje volgens hem niet het gewenste niveau haalde. "We hebben het op het WK gewoon niet goed genoeg gedaan. Achteraf is het makkelijk om te zeggen wat we anders hadden moeten doen", stelt Van Dijk.

Aanvoerder spreekt zich uit over beeldvorming

In gesprek met Martijn Krabbendam komt ook het vertrouwen vanuit de Nederlandse media ter sprake. Van Dijk geeft aan dat hij daarin een verschil ervaart met de internationale waardering. "Ik heb vertrouwen gemist, vanuit extern. Wat ik daarmee bedoel? Het beeld dat geschetst wordt. Daar spelen jij en je collega's best wel een rol in. Ik merk een verschil met hoe er internationaal of nationaal wordt gekeken. Naar mij, ja. Ik wil gelijkwaardig beoordeeld worden als andere spelers, en ik vind dat dat niet gebeurt."