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Virgil van Dijk spreekt zich uit: 'Ik heb vertrouwen gemist...'

23 september 2026, 12:10
Van Dijk
Foto: © Imago
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Dosty Amin |
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Virgil van Dijk blijft de komende jaren beschikbaar voor het Nederlands elftal. De aanvoerder spreekt over zijn gesprek met bondscoach Xavi en de waardering die hij mist over zijn prestaties in Oranje.

Van Dijk geeft toe dat hij tot voor kort niet zeker wist of hij door wilde gaan bij Oranje. "Of ik twee maanden geleden zeker wist of ik door zou gaan? Ik had vooral even vakantie nodig, met mijn familie. En ik wilde het gesprek met de bondscoach afwachten. Na tien seconden was het al duidelijk", aldus de verdediger. Daarmee heeft Van Dijk zijn keuze gemaakt. De verdediger blijft onderdeel van Oranje en richt zich met de nieuwe bondscoach op het volgende grote doel: het EK van 2028.

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Tegelijkertijd kijkt de aanvoerder ook kritisch terug op het afgelopen WK, waar Oranje volgens hem niet het gewenste niveau haalde. "We hebben het op het WK gewoon niet goed genoeg gedaan. Achteraf is het makkelijk om te zeggen wat we anders hadden moeten doen", stelt Van Dijk.

Aanvoerder spreekt zich uit over beeldvorming

In gesprek met Martijn Krabbendam komt ook het vertrouwen vanuit de Nederlandse media ter sprake. Van Dijk geeft aan dat hij daarin een verschil ervaart met de internationale waardering. "Ik heb vertrouwen gemist, vanuit extern. Wat ik daarmee bedoel? Het beeld dat geschetst wordt. Daar spelen jij en je collega's best wel een rol in. Ik merk een verschil met hoe er internationaal of nationaal wordt gekeken. Naar mij, ja. Ik wil gelijkwaardig beoordeeld worden als andere spelers, en ik vind dat dat niet gebeurt."

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Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

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