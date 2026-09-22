Bizar: NEC verliest vriendschappelijke wedstrijd met 9-0 (!)

NEC heeft dinsdag bepaald geen vertrouwen getankt. De geplaagde ploeg van hoofdtrainer Dick Schreuder verloor een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren met bizarre cijfers: 9-0.

NEC zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Nijmegenaren bleven zonder overwinning in de laatste vijf wedstrijden in alle competities, met als dieptepunt forse nederlagen in de Eredivisie tegen SC Cambuur (3-0) en in de Europa League tegen Juventus (5-0).

Dinsdag speelde NEC een oefenwedstrijd van in totaal 120 minuten tegen AZ. De Alkmaarders wonnen het duel achter gesloten deuren met liefst 9-0, zo meldt Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

De doelpunten van AZ werden gemaakt door Denso Kasius (twee), Jizz Hornkamp (twee), Julian Oerip, Wassim Bouziane, Tycho de Wit (twee) en Kevin Toppenberg. Klein lichtpuntje voor NEC: bij de ploeg van Schreuder deden volgens Voetbal International geen spelers uit de hoofdmacht mee.

NEC hervat de Eredivisie op 10 oktober met een uitwedstrijd tegen Ajax. De formatie uit Nijmegen staat na zes speelrondes teleurstellende elftal. AZ is koploper en gaat na de interlandperiode op bezoek bij Feyenoord.