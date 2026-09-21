Valentijn Driessen vreest voor eerste trainersontslag Eredivisie: 'Kan snel einde verhaal zijn'

Als Anthony Correia blijft vasthouden aan zijn voetbalfilosofie, zit de trainer van FC Utrecht op een ‘dood spoor’. Dat schrijft De Telegraaf maandagochtend. De pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Feyenoord zou opnieuw duidelijk hebben gemaakt dat zijn spelers niet in staat zijn om de wensen van Correia in te willigen.

Correia wil graag met vijf verdedigers spelen, waarvan de twee wingbacks aan de buiten- en binnenkant mogen opereren. “Zijn spelers missen daarvoor de kwaliteiten en ze snappen het systeem niet”, oordeelt de krant. “Zo blijkt keer op keer tijdens deze dramatische seizoenstart van FC Utrecht. Het valt voor FC Utrecht te hopen dat Correia en de clubleiding met technisch directeur Jordy Zuidam op tijd tot inkeer komen. Anders valt het leed niet te overzien.”

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Het ergste was dat Correia ‘alles voor zijn ogen zag gebeuren’ in De Kuip, zonder in te grijpen. “Hij wierp geen reddingsboei toe toen zijn elftal verzoop. Een ingreep lijkt onvermijdelijk. Wat niet betekent dat Correia eruit moet, maar wel dat Zuidam in overleg moet met hem welke speelwijze het beste bij het huidige spelersmateriaal, wat zeker niet overloopt van kwaliteit, past.”

In een ander artikel, het wedstrijdverslag, schrijft Valentijn Driessen wel rekening te houden met een ontslag voor de trainer. “Als Correia met deze selectie halsstarrig blijft volharden in zijn filosofie, dan kan het weleens snel einde verhaal zijn voor de trainer.” Correia ‘liet zijn ploeg naar de slachtbank leiden’, vindt Driessen.

Utrecht boekte acht dagen geleden pas de eerste overwinning van het seizoen, door met 1-2 van Excelsior te winnen. Verder pakte de ploeg van Correia alleen een punt tegen Go Ahead Eagles (3-3) en Sparta Rotterdam (ook 3-3). Met vijf punten staat Utrecht op de teleurstellende vijftiende plek.