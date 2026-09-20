baalt van het mislopen van een plek in het Nederlands elftal, maar zette die domper direct om in een overwinning. Na de thuiszege van Feyenoord op FC Utrecht sprak de middenvelder zich voor de camera van ESPN uit in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman. Valente gaf toe dat hij stiekem rekende op een uitnodiging voor Oranje, maar besloot het antwoord binnen de lijnen te geven.

De middenvelder zag zijn sterke optreden tegen de Domstedelingen beloond worden met drie punten, al zat de keuze van de bondscoach hem nog wel dwars. "Tuurlijk ben je teleurgesteld. Stiekem had ik wel een beetje gehoopt dat ik er bij zou zitten, maar je moet je voeten laten spreken en dat heb ik vandaag gedaan", aldus de aanvoerder.

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De blik ging vervolgens alweer snel op de club en het belang van de Rotterdamse zege. De selectie had zich in aanloop naar de ontmoeting met FC Utrecht namelijk een duidelijk doel gesteld na de eerdere gelijke spelen voor het eigen publiek. "Dat is zuur. Voor de wedstrijd hebben we het er over gehad dat het tijd werd om thuis ook drie punten te pakken, dat hebben we vandaag gedaan en op een hele mooie manier", stelt de speler vast over de winst.

Valente zag dat Feyenoord erin slaagde om het goede spel van de voorgaande speelronde door te trekken, ook al beet de tegenstander bij vlagen van zich af. "Het is heel lekker dat we het goed vervolgen na vorige week. Dit is uiteindelijk wat we willen en nu is het nog bijzonder maar het moet normaal worden. Ik denk dat we vergelijkbaar speelden met vorige week. Utrecht was in een paar fases ook wel goed aan de bal, maar wij waren dusdanig dominant en zuiver dat je dit soort wedstrijden dan gewoon wint", besluit de doelpuntenmaker.