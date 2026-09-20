Ronald Koeman jr. in tranen na schitterend eerbetoon voor overleden moeder

Het Eredivisie-duel tussen AZ en Telstar stond zondag in het teken van een bijzonder en beladen eerbetoon aan de familie Koeman. In het stadion werd stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De moeder van doelman Ronald Koeman junior overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

Ondanks de emotionele week en het zware verlies stond de doelman gewoon onder de lat bij de club uit Velsen-Zuid. Als gebaar van medeleven richting de familie Koeman kwamen beide elftallen voorafgaand aan de wedstrijd het veld op met rouwbanden.

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In de twaalfde minuut werd het duel tijdelijk stilgelegd voor een gezamenlijk steunbetoon. Vanaf de tribunes klonk een minutenlang applaus van de toeschouwers en de spelers op het veld. De meegereisde aanhang van Telstar stak in het uitvak massaal 626 sterretjes aan om de overleden moeder van hun keeper te herdenken.

Daarnaast toonden de supporters van de thuisploeg een spandoek met de tekst: 'Familie Koeman, veel sterkte'. Het hele stadion scandeerde de naam van de doelman. Koeman junior was zichtbaar geraakt door alle steunbetuigingen in het stadion. Na de korte onderbreking werd de wedstrijd weer hervat.

De doelman van Telstar ontving de afgelopen dagen al veel reacties vanuit de voetbalwereld na het trieste bericht. Bartina Koeman overleed eerder deze week na een jarenlange strijd tegen kanker, waarna clubs, spelers en supporters massaal lieten weten mee te leven met de familie.