Meerdink schiet AZ naar koppositie in emotioneel duel tegen Telstar

AZ heeft zondagmiddag een bijzondere overwinning geboekt. De Alkmaarders waren met 1-0 te sterk voor Telstar en mogen zich daardoor de nieuwe koploper van de Eredivisie noemen. maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, op een middag die in Alkmaar vooral in het teken stond van een indrukwekkend eerbetoon aan de familie Koeman.

Beide ploegen begonnen met rouwbanden aan de Noord-Hollandse derby. Ronald Koeman junior verloor dinsdag zijn moeder Bartina en koos er desondanks voor om zondag onder de lat te staan voor Telstar. In de twaalfde minuut werd het spel stilgelegd en ging het hele AFAS Stadion staan voor een langdurig applaus. Koeman was zichtbaar geëmotioneerd en kon zijn tranen niet bedwingen.

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Slechts enkele minuten later verschoof de aandacht weer naar het voetbal. Meerdink zette AZ op voorsprong met een fraaie afronding in de linkerbovenhoek. De aanvaller kreeg de bal goed voor zijn voeten en liet Koeman kansloos.

AZ had daarna veel balbezit, maar wist Telstar niet volledig van zich af te schudden. De bezoekers kregen zelfs mogelijkheden op de gelijkmaker. Rui Mendes zorgde met een individuele actie voor gevaar, maar Jari De Busser kon zijn inzet verwerken. Aan de andere kant hield Koeman zijn ploeg op de been door Byskov in een één-tegen-één-situatie met de voet van scoren af te houden.

AZ zocht ondertussen naar een tweede treffer. Vlak voor rust leek Meerdink met een slimme bal Kwakman vrij voor het doel te zetten, maar de stuit maakte het de aanvaller onmogelijk om af te ronden.

Na rust zette AZ de wedstrijd verder naar zijn hand. Kees Smit dacht de marge te verdubbelen nadat Meerdink een grote kans had laten liggen, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Meerdink had voorafgaand aan het doelpunt hands gemaakt.

Het afgekeurde doelpunt gaf Telstar nieuwe energie, terwijl AZ juist meer kansen kreeg. De bezoekers kwamen nauwelijks onder de druk uit en moesten zich steeds verder terugtrekken. Toch bleef het verschil slechts één treffer.

In de slotfase ging Telstar nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Seedorf kwam net tekort bij een gevaarlijke voorzet en even later ontstond er opnieuw gevaar voor het doel van De Busser. Ook een vermeende overtreding op Rui Mendes in het strafschopgebied leverde niets op: de scheidsrechter zag geen reden om een penalty toe te kennen.

AZ kreeg daardoor steeds meer ruimte om de wedstrijd definitief te beslissen. Patati kreeg in een één-tegen-één-situatie een grote kans, maar opnieuw was Koeman de reddende engel. In de extra tijd kreeg ook Smit nog een uitgelezen mogelijkheid, maar hij schoot de bal hoog over.

Telstar bleef daardoor tot het laatste fluitsignaal hopen op een punt, maar AZ hield stand. Meerdink bleek uiteindelijk de matchwinner en bezorgde zijn ploeg daarmee niet alleen een overwinning, maar ook de koppositie in de Eredivisie.