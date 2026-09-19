Angstgegner doet naam eer aan: Excelsior houdt Ajax opnieuw in bedwang

Ajax is er opnieuw niet in geslaagd om Excelsior van zich af te schudden. De ploeg van trainer Míchel Sánchez leek zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena na een moeizame openingsfase de controle te grijpen, maar zag de Rotterdammers tweemaal toeslaan en moest uiteindelijk genoegen nemen met een enerverende 2-2. Zodoende heeft Ajax al vijf keer op rij niet gewonnen van de angstgegner.

Ajax komt los, maar krijgt vlak voor rust tik

Ajax had vanaf het begin veelvuldig de bal, maar kwam aanvankelijk nauwelijks door de compacte defensie van Excelsior heen. Bovendien kreeg de thuisploeg al vroeg een tegenvaller te verwerken. Caio Henrique moest door fysieke klachten halverwege de eerste helft plaatsmaken voor Owen Wijndal.

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Pas daarna begon Ajax steeds nadrukkelijker kansen af te dwingen. Oscar Gloukh vond doelman Stijn van Gassel op zijn weg en even later raakte Kasper Dolberg de lat. Na ruim een halfuur spelen was het alsnog raak. Gloukh gaf laag voor, Dolberg legde de bal klaar en Julian Brandt schoof de 1-0 binnen.

Ajax leek vervolgens volledig de regie in handen te hebben, maar werd op slag van rust verrast. Bij een van de spaarzame uitbraken van Excelsior viel de bal voor de voeten van Lennard Hartjes, die Marc-André ter Stegen passeerde en in de eerste minuut van de blessuretijd voor 1-1 zorgde.

Tolu brengt Arena tot leven

Na rust ging Ajax meteen op zoek naar een nieuwe voorsprong. Gloukh dwong Van Gassel tot een knappe redding, terwijl Anton Gaaei een volley ruim naast schoot. Ook Viktor Tsygankov, die zijn eerste basisplaats voor Ajax kreeg, probeerde het van afstand, maar mikte over.

Juist toen Ajax opnieuw leek aan te dringen, sloeg Excelsior toe. Aymen Sliti zette de bezoekers in de 62ste minuut op 1-2 en kreeg de Johan Cruijff Arena stil.

Vrijwel tegelijkertijd bracht Míchel Tolu Arokodare binnen de lijnen. De spits werd luid onthaald en had nauwelijks een minuut nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Tolu hield de bal vast, dook vervolgens op in het strafschopgebied en tikte na voorbereidend werk van Gloukh de 2-2 binnen.

Ajax rook daarna meer. Gaaei stuitte op Van Gassel en Gloukh raakte met een fraaie poging de paal. Ook Tolu kwam nog tweemaal dicht bij de winnende treffer. Eerst werd zijn kopbal na een hoekschop vlak voor de doellijn weggehaald door David Garden, waarna hij drie minuten voor tijd opnieuw raak kopte tegen de paal. Een harde volley van de spits vloog in de blessuretijd nog ruim over, waarna Ajax opnieuw met een gelijkspel tegen Excelsior achterbleef.