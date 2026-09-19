Ajax-keepster begaat ongekende blunder: doelpunt van 80 meter

Een doelpunt van zo'n tachtig meter afstand was zaterdagmiddag het meest opvallendste moment bij Ajax Vrouwen - AZ. Verdediger Maudy Stoop stuurde vanaf eigen helft een lange bal naar voren, waarna Ajax-keepster zich volledig liet verrassen. De bal stuiterde over haar heen en verdween in het doel.

Op dat moment was de wedstrijd op De Toekomst eigenlijk al beslist. Ajax stond met 4-0 voor toen Stoop halverwege de tweede helft de bal naar voren joeg. Liefting was ver uit haar doel gekomen, schatte de lange bal verkeerd in en zag hoe die achter haar langzaam richting het lege doel stuiterde: 4-1.

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Opvallend genoeg speelde de wind eerder juist Ajax in de kaart. Amber Visscher draaide in de negende minuut een hoekschop rechtstreeks binnen. Vervolgens nam Katja Snoeijs met twee doelpunten voor rust vrijwel alle Alkmaarse hoop weg.

Ajax bezorgt AZ eerste nederlaag

Mirte van Koppen maakte na rust de 4-0, waarna Stoop met haar opmerkelijke treffer iets terugdeed. Nadine Noordam bepaalde uiteindelijk de eindstand op 5-1.

Daarmee leed AZ zijn eerste competitienederlaag na vier zeges op rij. Ajax neemt de tweede plaats over van de Alkmaarders. Beide ploegen hebben twaalf punten, drie minder dan het nog foutloze FC Twente.

Liefting reageert in interview

Voor de camera van ESPN reageert Liefting sportief op haar fout. "Natuurlijk kunnen jullie me altijd interviewen: op de mooie en op de mindere momenten. We hebben nu ook gewoon gewonnen. Het was een grote fout, maar we hebben wel drie punten. We moeten het analyseren en er met dezelfde intenties gaan staan."

Het doelpunt van Stoop wordt ook besproken bij het programma De Eretribune. "Zou ze het hebben gehaald als ze heel snel omgedraaid was? Ze stopt ermee", vraagt Mario Been zich af. Danny Koevermans antwoordt lachend: "Ik denk dat het beter staat dat je stopt, dan dat je erachteraan gaat."