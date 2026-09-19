Dit schrijven de Engelse media over teruggekeerde Jurriën Timber na vernedering Arsenal

beleefde een pijnlijke rentree als basisspeler bij Arsenal. De Nederlandse verdediger begon tegen Brighton & Hove Albion voor het eerst sinds maart weer aan een wedstrijd, maar zag de landskampioen met 3-0 onderuitgaan. De Engelse media lopen uiteen in hun oordeel over Timber: van een behoorlijke voldoende tot een vernietigende 3.

Arsenal werd tijdens de jubileummiddag van Brighton vanaf het begin onder druk gezet. Pascal Gross opende na een halfuur de score, waarna Charalampos Kostoulas vlak voor rust voor 2-0 zorgde. Chema Andrés besliste het duel in de tweede helft uit een hoekschop. Timber werd kort daarna naar de kant gehaald.

Engelse media verdeeld over Timber

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Sports Illustrated geeft Timber op basis van FotMob een 5,8. Het medium zag dat zijn basisrentree niet zonder problemen verliep. “Timbers eerste basisplaats sinds maart bracht enkele ongemakkelijke momenten onder intense druk met zich mee”, schrijft het blad. Vooral Maxim De Cuyper maakte het hem lastig. “De Cuyper gaf hem geen tijd om na te denken”, klinkt het.

The Sun is duidelijk milder en beoordeelt de Nederlander met een 6. De krant benadrukt vooral dat Timber na zijn lange afwezigheid nog behoorlijk voor de dag kwam. “Hij hield het zestig minuten vol en liet, om eerlijk te zijn, meer zien dan spelers die de laatste tijd veel meer minuten hebben gemaakt”, schrijft de tabloid. Timber krijgt van alle basisspelers zelfs het hoogste cijfer van The Sun.

De London Evening Standard is juist vernietigend en komt met een 3. “Het was niet verrassend dat hij roestig oogde”, schrijft de krant. Men haalt een vroege fout aan: Timber speelde de bal rechtstreeks over de zijlijn. En ook bij de beschrijving van de 3-0 krijgt hij er hard van langs. “Een verschrikkelijke poging om Andrés te dekken bij het derde doelpunt van Brighton”, luidt het oordeel. Timber werd kort na die treffer naar de kant gehaald.

De Daily Express komt uit op een 5. De krant noemt Timbers terugkeer in de basis positief, maar constateert tegelijkertijd dat hij gedurende grote delen van de wedstrijd het tempo niet aankon. Wel krijgt hij enige clementie vanwege zijn lange afwezigheid.