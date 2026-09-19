Vergeten Ajacied ging door heel diep dal: 'Wat voor nut heb ik eigenlijk nog?'

stond vrijdag voor het eerst in ruim zestien maanden weer eens onder de lat. De 22-jarige keeper kreeg door een schorsing van Joeri Heerkens de kans bij Jong Ajax tegen Roda JC Kerkrade (0-0). Na afloop vertelt Setford aan Ajax Showtime dat hij ‘een heel lastige periode’ achter de rug heeft.

Op 9 mei 2025 speelde Setford zijn laatste wedstrijd, thuis tegen TOP Oss. De Engels-Nederlandse doelman lijkt te schrikken bij het horen van die datum. “Zo… dat is lang geleden. Het was een topavond. Ik heb echt van elke minuut genoten. Ik heb al lang geen professioneel voetbal gespeeld en om dan nu weer op het veld te staan, de nul te houden en belangrijk te zijn, is eigenlijk waar je die anderhalf jaar voor hebt getraind”, vertelt hij.

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In januari werd hij verhuurd aan MK Dons, maar kreeg al snel van de trainer te horen dat hij overbodig was. Daarom maakte hij een half jaar lang niet eens deel uit van de. wedstrijdselecties. Setford krijgt de vraag of hij zich nog wel profvoetballer voelde. "Ja en nee. Je bent wel nog speler van de mooiste club van Nederland, maar of je je dan nog profvoetballer voelt? Ik moest mezelf er af en toe op wijzen dat ik nog wel voetballer was.”

Kans bij Jong Ajax van Carlos García

“Ik train er hard voor”, zegt Setford over de kans die hij vrijdag kreeg van Jong Ajax-trainer Carlos García. “Ik denk dat als je er hard voor traint en blijft doorzetten, dat je kans op een gegeven moment gaat komen. Dat is in dit geval nu gekomen. Het was niet altijd makkelijk. In het begin, toen ik hoorde dat ik niet ging spelen, gooide ik er een beetje met de pet naar om eerlijk te zeggen. Dan denk je van: wat voor nut heb ik eigenlijk nog?”

“Het was gewoon een hele lastige periode voor mij. Ik heb goed gespeeld en we gaan verder wel zien hoe het loopt”, zegt Setford, die in ieder geval genoeg lessen trok uit de afgelopen zestien maanden. “Blijf hard trainen, blijf hard werken en blijf er vooral in geloven.”