Scheidsrechter Joshua Kuipers heeft maandagavond voor verbijstering gezorgd bij het duel tussen Jong FC Utrecht en FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. Doelman van de bezoekers torpedeerde vlak na rust de doorgebroken spits Emmanuel Owen, maar kreeg in plaats van een rode kaart een vrije trap mee.

Jong FC Utrecht en Eindhoven kwamen op sportpark Zoudenbalch niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Owen leek dik vijf minuten na rust op weg naar misschien wel de grootste kans om tot scoren te komen - hoewel er een luchtje van buitenspel hing aan het moment waarop hij alleen op het doel af ging - maar Borgmans kwam ver zijn strafschopgebied uit en beukte de Utrechtse spits omver. Scheidsrechter Kuipers besloot echter om Borgmans niet te bestraffen, maar juist een vrije trap te geven.

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Het besluit van de arbiter leidde tot grote verbazing bij de commentator van ESPN. "Borgmans zit compleet mis, dit gaat een rode kaart opleveren. Dat moet toch wel", klonk het in eerste instantie nog. "Geeft hij nou de vrije trap aan Eindhoven? Nou ja... de vrije trap is dus voor Eindhoven. Schiet mij maar lek."

Jong FC Utrecht-trainer Mark Otten kon na de wedstrijd zijn lach nauwelijks inhouden toen hem gevraagd werd naar het moment. Otten spreekt van een 'wonderbaarlijke beslissing'. "Volgens de scheidsrechter zocht onze speler de keeper op", zegt de coach met een brede grijns. "Laat ik vooropstellen dat de scheidsrechter het niet expres verkeerd inschat. Wij hebben de luxe dat we het achteraf kunnen terugkijken. Het is natuurlijk een hele verkeerde inschatting, die benadeelt ons. Maar ik neem hem dat niet kwalijk, ik denk niet dat hij het expres doet", aldus Otten.