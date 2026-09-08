De Champions League opent opnieuw de deuren en meteen is er genoeg om naar uit te kijken. Europese grootmachten staan tegenover elkaar, grote sterren beginnen aan hun jacht op succes en enkele spelers kunnen deze week nadrukkelijk hun visitekaartje afgeven. Welke ploegen, spelers en affiches verdienen extra aandacht?

De Champions League trapt dinsdagavond af met Europa League-winnaar Aston Villa op bezoek bij Belgisch landskampioen Club Brugge. Beide ploegen ondergingen deze zomer de nodige veranderingen. Zo zag Club Brugge met onder anderen Christos Tzolis, Aleksandar Stanković en Raphael Onyedika enkele belangrijke krachten vertrekken. Aston Villa nam op zijn beurt afscheid van spelers als Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins en Youri Tielemans. De Engelsen zijn bovendien allesbehalve overtuigend aan het nieuwe seizoen begonnen, met twee nederlagen en een gelijkspel. Beide ploegen zullen met hun vernieuwde selecties direct moeten laten zien wat ze Europees waard zijn.

De Champions League heeft direct veel te bieden

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Joey Veerman kan dinsdagavond zijn Champions League-debuut maken voor Borussia Dortmund, dat het thuis opneemt tegen Villarreal. De Duitsers zijn uitstekend aan het seizoen begonnen met zes punten uit twee wedstrijden, terwijl de Spanjaarden na vier competitieduels nog altijd wachten op hun eerste overwinning. Voor Veerman wordt het bovendien een bijzonder moment, aangezien hij zijn eerste minuten in het miljardenbal voor zijn nieuwe club kan maken.

Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli wacht met FC Porto eveneens zijn Champions League-debuut. De Portugezen ontvangen het vernieuwde Manchester City van trainer Enzo Maresca. De Portugese landskampioen is het seizoen vlekkeloos begonnen met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden. Vooral middenvelder Gabri Veiga valt de laatste weken positief op. De 24-jarige Spanjaard is al goed voor drie doelpunten en twee assists. Aan de kant van Manchester City trekt Rayan Cherki zijn goede vorm van vorig seizoen door. De Franse spelmaker is in de eerste drie wedstrijden betrokken geweest bij vier doelpunten en neemt City steeds nadrukkelijker bij de hand. Het belooft dan ook een interessant duel te worden in het Estádio do Dragão.

Kersvers Real Madrid-speler Denzel Dumfries krijgt dinsdagavond direct bezoek van zijn oude liefde Internazionale. De Nederlander lijkt voorlopig de voorkeur te krijgen boven Trent Alexander-Arnold op de rechtsbackpositie en staat daarmee voor een bijzonder weerzien met zijn voormalige club. Real Madrid kende vrijdag een slechte generale repetitie voor de Champions League door met 1-0 onderuit te gaan tegen Real Betis, dankzij een doelpunt van voormalig AZ-spits Troy Parrott. Inter wist daarentegen wel met vertrouwen toe te leven naar het Europese duel. De Italianen keken tegen Napoli tegen een 1-2 achterstand aan, maar wisten de wedstrijd in de slotfase volledig om te draaien en stapten met een 3-2 overwinning van het veld.

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Een verzameling aan bijzondere verhalen

Viking FK begint woensdagavond aan het eerste Champions League-avontuur in de clubgeschiedenis. De Noorse club werd afgelopen seizoen voor het eerst in 34 jaar kampioen van de Eliteserien en wist zich vervolgens via de play-offs te plaatsen voor het miljardenbal, waarin Dinamo Zagreb werd uitgeschakeld. Om 18.45 uur wacht in de Mercedes-Benz Arena een ontmoeting met VfB Stuttgart. Het duel vormt daarmee een historisch moment voor de Noorse club, die zich voor het eerst mag meten met de Europese top.

Ook Napoli en Arsenal zorgen voor een bijzonder verhaal. Napoli krijgt woensdagavond voor de tweede keer in de Champions League bezoek van de Londenaren. De twee clubs troffen elkaar in 2013 al eens in Napels, met huidig Arsenal-trainer Mikel Arteta destijds als aanvoerder op het middenveld van de Engelsen. Arsenal ging met 2-0 onderuit door doelpunten van José Callejón en Gonzalo Higuaín, terwijl Arteta in de 76e minuut met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Dertien jaar later keert de Spanjaard terug naar Napels, ditmaal als trainer. Arteta krijgt daarmee de kans om de pijnlijke herinneringen aan zijn vorige bezoek aan het Stadio Diego Armando Maradona een ander vervolg te geven.

Sabah FK is misschien wel een van de meest opvallende namen in deze Champions League-campagne. De club uit Azerbeidzjan wist zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor het miljardenbal door vier voorrondes te overleven. Voor het elftal van trainer Valdas Dambrauskas wacht direct een prachtig affiche: een bezoek aan Manchester United op Old Trafford. De Azerbeidzjanen kunnen zich daar meten met een van de grootste clubs van Europa en schrijven daarmee sowieso een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis.

Ook voor Como wacht een historisch moment. De Italianen maken voor het eerst hun opwachting in de Champions League, nadat zij vorig seizoen verrassend als vierde eindigden in de Serie A. Met spelers als Nico Paz, Máximo Perrone, Martin Baturina en oud-FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas heeft Como bovendien een selectie die bij menig voetballiefhebber nieuwsgierigheid wekt. In het prachtige Stadio Giuseppe Sinigaglia ontvangen de Italianen donderdagavond RB Leipzig, waar oud-NAC-speler Banzuzi onder contract staat.

Kortom, de eerste Champions League-dagen beloven direct veel spektakel. Van historische debuten en bijzondere weerzien tot grote sterren en verrassende uitdagers: er is genoeg om de komende wedstrijden scherp in de gaten te houden.

Het volledige Champions League-programma