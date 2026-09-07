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Vandaag Inside-kijkers zijn geschokt door Johan Derksen: 'Dit is belachelijk'

7 september 2026, 23:00
Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
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Kijkers van Vandaag Inside zijn stomverbaasd over de uitspraken van Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen over Ruben van Bommel. Volgens Derksen was niet eens sprake van een overtreding van Van Bommel op Aaron Bouwman in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3).

Derksen heeft zich gestoord aan de felle reacties op de ingreep van Van Bommel in de topper. “Ik heb met verbijstering die hysterie aangehoord”, zegt hij in Vandaag Inside. “Beide spelers zijn gefocust op de bal en hebben geen oog voor elkaar. Op het laatste moment ziet Van Bommel dat het een botsing wordt en zet hij zijn zijkant erin om zichzelf te beschermen. Die andere jongen heeft helemaal niet gezien dat Van Bommel eraan kwam.”

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Derksen moest terugdenken aan een incident uit zijn eigen voetballoopbaan. “Ik heb dat zelf gehad op de training bij Haarlem. Er kwam ook een bal, Gerrit Peijs kwam van die kant en ik van deze kant. We hadden elkaar niet gezien en gingen met de koppen tegen elkaar. Nou, een kwartier later lag ik met mijn voetbalschoenen aan en een trainingspak onder de modder op een operatietafel. Ik werd helemaal dichtgenaaid, want ik lag helemaal open.”

Ruben van Bommel en Aaron Bouwman
© Imago

Dat nam hij Peijs niet kwalijk. “Bij contactsporten kun je zo’n samenloop van omstandigheden hebben. Er was niets van een overtreding te zien, alleen de botsing was spectaculair. En die liep gelukkig nog redelijk goed af. Want als je het op de beelden zag, dacht je: wat is hier aan de hand? Maar het was echt een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dus hij had geen gele kaart mogen hebben. En dat die scheidsrechtersbaas die scheidsrechter zo afvalt… Die heeft er ook geen verstand van.”

Bouwman ging met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De verdediger van Ajax liep meerdere blessures op, waaronder een gekneusd borstbeen en een gekneusde long. Op sociale media ontvangt Derksen de nodige kritiek. Derksen krijgt dan ook kritiek op zijn uitspraak dat het incident 'nog redelijk goed afliep' voor Bouwman.

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Jopie14
594 Reacties
216 Dagen lid
709 Likes
Jopie14
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De gevolgen van de botsing met Gerrit Peijs, hebben jaren na dato nog een uitwerking.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
594 Reacties
216 Dagen lid
709 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De gevolgen van de botsing met Gerrit Peijs, hebben jaren na dato nog een uitwerking.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - PSV

Ajax
1 - 3
PSV
Gespeeld op 5 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
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