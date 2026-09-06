Live voetbal 7

Aaron Bouwman heeft gekneusde long en is voorlopig uitgeschakeld

6 september 2026, 16:32
Ruben van Bommel en Aaron Bouwman
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Aaron Bouwman komt voorlopig niet meer in actie voor Ajax. De verdediger van de Amsterdamse club heeft na de harde botsing met Ruben van Bommel meerdere verwondingen opgelopen.

Dat maakt Ajax zondagmiddag bekend via de officiële kanalen. Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

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Bouwman is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, aangezien hij veel last had van zijn ribben en kampte met ademhalingsproblemen. "Aaron Bouwman komt in september niet meer in actie", meldt Ajax een dag na het incident. "Uit onderzoek is gebleken dat Bouwman meerdere blessures heeft opgelopen, waaronder een gekneusd borstbeen en een gekneusde long. Zondag blijft hij ter observatie in het ziekenhuis."

'Moordaanslag'

Het incident maakte veel los in de voetballerij. Zo spraken onder meer analisten zich keihard uit over de overtreding van Van Bommel. Hugo Borst noemde het live op televisie zelfs een 'moordaanslag' van de linksbuiten.

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FCJel
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FCJel
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Het was ook zo’n onnodige actie, had de wedstrijd ook helemaal niet nodig

Noxin
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Noxin
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Dat dus. Het was een vermakelijke wedstrijd, sportief ook. En dan denkt Van Bommel: "Laat ik dat 18-jarige jochie eens een keiharde beuk geven." Gaat nergens over.

John van Berkum
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John van Berkum
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Ook net zo lang niet laten spelen als Bouwman

The all blacks
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Donkerrood en de scheids geeft geel. Waar heb je een var voor? Is net zo fout als de scheids.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FCJel
589 Reacties
1.128 Dagen lid
4.873 Likes
FCJel
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Het was ook zo’n onnodige actie, had de wedstrijd ook helemaal niet nodig

Noxin
158 Reacties
1.440 Dagen lid
324 Likes
Noxin
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Dat dus. Het was een vermakelijke wedstrijd, sportief ook. En dan denkt Van Bommel: "Laat ik dat 18-jarige jochie eens een keiharde beuk geven." Gaat nergens over.

John van Berkum
12 Reacties
756 Dagen lid
46 Likes
John van Berkum
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Ook net zo lang niet laten spelen als Bouwman

The all blacks
243 Reacties
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The all blacks
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Donkerrood en de scheids geeft geel. Waar heb je een var voor? Is net zo fout als de scheids.

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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
5
6
11
4
Excelsior
4
7
9
5
Ajax
4
4
7
6
Twente
4
4
7
7
GAE
4
2
7

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