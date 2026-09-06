Aaron Bouwman heeft gekneusde long en is voorlopig uitgeschakeld

komt voorlopig niet meer in actie voor Ajax. De verdediger van de Amsterdamse club heeft na de harde botsing met Ruben van Bommel meerdere verwondingen opgelopen.

Dat maakt Ajax zondagmiddag bekend via de officiële kanalen. Bouwman werd zaterdagavond in de tachtigste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) hard geraakt door Van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

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Bouwman is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, aangezien hij veel last had van zijn ribben en kampte met ademhalingsproblemen. "Aaron Bouwman komt in september niet meer in actie", meldt Ajax een dag na het incident. "Uit onderzoek is gebleken dat Bouwman meerdere blessures heeft opgelopen, waaronder een gekneusd borstbeen en een gekneusde long. Zondag blijft hij ter observatie in het ziekenhuis."

'Moordaanslag'

Het incident maakte veel los in de voetballerij. Zo spraken onder meer analisten zich keihard uit over de overtreding van Van Bommel. Hugo Borst noemde het live op televisie zelfs een 'moordaanslag' van de linksbuiten.