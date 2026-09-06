Beelden van Tolu vóór Ajax - PSV zorgen voor grote ergernis

Hugo Borst heeft zich zaterdagavond flink gestoord aan . Vooral het gebed van de Ajax-spits voorafgaand aan de topper tegen PSV irriteerde hem mateloos.

“Waarom moet ik hier trouwens naar kijken? Ik erger me mateloos. Ik heb wel eens met Dennis Bergkamp een gesprek over het geloof gehad. En hij zei dat als hij scoort, hij God van binnen bedankt. Punt”, zei Borst bij De Eretribune op ESPN.

De beelden van Arokodare, die met gesloten ogen en zijn handen voor zich stond te bidden, schoten bij Borst in het verkeerde keelgat. “Ik word hier echt knettergek van. De hele reli-waanzin die door de voetbalwereld waait. Vroeger werd je op zondagochtend vroeg uit je nest gebeld en dan stond er weer zo’n malloot voor de deur die het evangelie kwam verkopen."

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Borst stoorde zich vooral aan het openbare karakter van dergelijke geloofsuitingen. “Ik ben een heel wetenschappelijk ingesteld mens, en zolang wetenschappelijk nog niet vastgesteld is dat God bestaat, wil ik het daar graag bij houden. Deze jongen mag dat op zich wel doen, maar ik vind dat het wel een onsje minder mag”, aldus Borst.

Karim El Ahmadi zag daar veel minder problemen in. “Iedereen kiest ervoor om het op z’n eigen manier te doen. En ik denk dat hij er helemaal niemand kwaad mee doet als hij het zo wil doen. Ik vind het echt geen big issue. Hij moet het gewoon zelf weten”, stelde de oud-middenvelder.

Borst hield vast aan zijn standpunt. “Jij weet dat het publiek terrein is. Er staan camera’s, het wordt gefilmd. Ik vind dat als ongelovige soms stuitend worden, omdat het te veel is. Ik heb alle respect voor mensen die geloven. Sterker nog: het lijkt me zelfs heel fijn om te kunnen leunen op iets waar je in gelooft”, zei hij.

Borst volledig om na optreden Tolu tegen PSV

Niet veel later was Borst plots lyrisch over Tolu. De spits begon niet foutloos aan Ajax - PSV en had aanvankelijk moeite om de bal vast te houden, tot zichtbare frustratie van trainer Míchel Sánchez. Daarna liet hij nadrukkelijk zien wat hij Ajax kan brengen. Arokodare maakte de 1-1 en speelde zich daarmee in de kijker van Borst.

De analist stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Ik ben om. Nadat ik een interview met hem las… Wat een geweldig mens is het ook. En wat een geweldige spits om naar te kijken. Ik ben ook al dol op Brian Brobbey, maar hij is sterker dan Brobbey. Eigenlijk gewoon ook beter dan Brobbey… Ik word hier zo vrolijk van”, zei Borst.

Ajax huurt de 25-jarige Arokodare dit seizoen van Wolverhampton Wanderers en heeft een optie om hem definitief over te nemen.