Eredivisie-ster tekende contract voor 2500 euro bruto: 'Waanzinnig karakter'

Met negen punten uit de eerste vier wedstrijden beleeft Excelsior een droomstart in de Eredivisie, en dat is voor een belangrijk deel te danken aan . De aanvallende middenvelder is de grote man in vorm bij de Rotterdammers. Arnold Bruggink weet dat Yegoian van ver is gekomen.

Dit seizoen was de 22-jarige Georgiër al goed voor twee doelpunten en drie assists. Vrijdagavond noteerde hij een goal en een assist in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-3). “Als je het iemand gunt, dan is hij het”, zegt Bruggink. “Wij hebben hem toen een contract gegeven bij FC Twente. Dat was een van de meest dankbare contracten die ik ooit heb mogen uitdelen.”

Artikel gaat verder onder video

Twee jaar geleden tekende Yegoian het contract bij Twente. “Normaal heb je altijd gesteggel met agenten, met vaders of met andere mensen die zich ermee bemoeien. Maar deze jongen was zó ontzettend dankbaar. Zijn vader was in tranen bij de contractondertekening. Dat was supermooi om te zien”, zegt Bruggink, voormalig technisch directeur van Twente, bij het praatprogramma De Eretribune.

Hugo Borst vraagt welk salaris Yegoian ontving bij Twente. Bruggink is daar open over: “2500 euro bruto in de maand, denk ik. Dan zit je bij Twente aan de onderkant. Later is hij bij Vitesse gaan spelen. Die jongen heeft zo geïnvesteerd in zichzelf. Hij heeft een waanzinnig karakter en geeft nooit op, wat ongetwijfeld met zijn verleden te maken zal hebben”, doelt hij op het feit dat Yegoian op zijn vijfde als vluchteling in Nederland kwam en elf jaar lang in verschillende asielzoekerscentra woonde.

“Heel veel respect voor hem”, vervolgt Bruggink. “Ik vind hem echt heel goed. Hij laat iedere keer zien dat hij een stap hoger kan zetten.” Karim El Ahmadi vult aan: “Ik was vorige week bij Excelsior – Sparta en daar vond ik hem de beste speler op het veld.”