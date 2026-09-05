Rob Jansen vindt het ‘veel te makkelijk’ om de schuld van het misgelopen WK van het Nederlands elftal bij Ronald Koeman neer te leggen. Na het toepassen van een defensieve tactiek in de verloren zestiende finale tegen Marokko kreeg Koeman veel kritiek te verwerken.
Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, wordt in een interview met het Algemeen Dagblad gevraagd naar het WK. “Het is me echt veel te makkelijk om alleen naar Ronald te wijzen. Dit was een collectieve teleurstelling, van de spelers, van de hele technische staf én van de technische directie.’’
Volgens Jansen had Koeman ‘zeker wel’ het juiste geloof en de ambitie om ver te reiken. “Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie. Van de media, van het cynisme en de negativiteit. Misschien had hij in dat opzicht wat last van bedrijfsmoeheid. Maar zeg nou zelf: dat kun je hem toch moeilijk kwalijk nemen?”
Koeman nam na het WK afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal en is inmiddels opgevolgd door Xavi Hernández. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje-selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Duitsland (24 september) en Servië (27 september).
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"Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie. Van de media". Een eigenschap die in veel trainers terug te vinden is, Koeman heeft dit al sinds de start van zijn trainerschap. Altijd de media die het verkeerd ziet. De media is nooiit objectief volgens hem en de tienduizenden supporters die zeggen dat hij de verkeerde taktiek koos hebben het allemaal foiut. Die hebben nooit gevoetbald dus wat weten die ervan.
Die Rob Jansen komt altijd op voor z’n cliënten logisch. Beetje kritisch zijn naar je cliënten zou hem ook wel sieren. Alles om de zakenrelatie goed te houden. Kijk en daarom mocht ik die Raiola wel zegt tenminste waar het op slaat en ook tegen z’n cliënt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
"Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie. Van de media". Een eigenschap die in veel trainers terug te vinden is, Koeman heeft dit al sinds de start van zijn trainerschap. Altijd de media die het verkeerd ziet. De media is nooiit objectief volgens hem en de tienduizenden supporters die zeggen dat hij de verkeerde taktiek koos hebben het allemaal foiut. Die hebben nooit gevoetbald dus wat weten die ervan.
Die Rob Jansen komt altijd op voor z’n cliënten logisch. Beetje kritisch zijn naar je cliënten zou hem ook wel sieren. Alles om de zakenrelatie goed te houden. Kijk en daarom mocht ik die Raiola wel zegt tenminste waar het op slaat en ook tegen z’n cliënt