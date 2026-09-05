Rob Jansen vindt het ‘veel te makkelijk’ om de schuld van het misgelopen WK van het Nederlands elftal bij Ronald Koeman neer te leggen. Na het toepassen van een defensieve tactiek in de verloren zestiende finale tegen Marokko kreeg Koeman veel kritiek te verwerken.

Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, wordt in een interview met het Algemeen Dagblad gevraagd naar het WK. “Het is me echt veel te makkelijk om alleen naar Ronald te wijzen. Dit was een collectieve teleurstelling, van de spelers, van de hele technische staf én van de technische directie.’’

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Volgens Jansen had Koeman ‘zeker wel’ het juiste geloof en de ambitie om ver te reiken. “Alleen werd hij soms een beetje moe van jullie. Van de media, van het cynisme en de negativiteit. Misschien had hij in dat opzicht wat last van bedrijfsmoeheid. Maar zeg nou zelf: dat kun je hem toch moeilijk kwalijk nemen?”

Koeman nam na het WK afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal en is inmiddels opgevolgd door Xavi Hernández. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje-selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Duitsland (24 september) en Servië (27 september).