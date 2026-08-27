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Ouazane bevestigt keuze voor Marokko na hoog bezoek in Johan Cruijff ArenA

27 augustus 2026, 22:25
Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
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Mohamed Ouahbi, de bondscoach van Marokko, zat donderdagavond op de tribune in de Johan Cruijff ArenA voor de wedstrijd Ajax – FC Sion (5-3). Ongetwijfeld keek hij met speciale aandacht naar Abdellah Ouazane, die na de wedstrijd bekendmaakt voor Marokko te hebben gekozen.

Op sociale media duiken foto’s op van de bondscoach van Marokko op de tribune in Amsterdam. “Daar gaan we weer”, zegt Rafael van der Vaart bij Ziggo Sport. “Ik hoop natuurlijk dat Ouazane voor Nederland kiest, maar dan moet je er wel meteen achteraan gaan. Of Xavi hem direct moet oproepen? Zo gaan die dingen wel.”

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Vorige maand schreef het Algemeen Dagblad dat Ouazane zijn keuze min of meer al heeft gemaakt. “Het was wikken en wegen, veel nadenken, waarbij hij uiteindelijk zijn hart volgde. Niet de planmatige aanpak van Marokko, maar zijn gevoel was doorslaggevend, aldus zijn entourage, wat niet wilde zeggen dat hij geen goed gevoel had bij Nederland”, stelde de krant.

Ouazane bevestigt keuze voor Marokko

Dat wordt na de wedstrijd bevestigd door Ouazane zelf. “De bondscoach is vandaag komen kijken. Ik heb natuurlijk de keuze gemaakt", zegt hij tegen Ziggo Sport. "Iedereen wil voor zijn land spelen. Ik streef naar de nationale ploeg van Marokko. Ik hoop snel geselecteerd te worden.” Presentator Sam van Royen laat weten het jammer te vinden voor Oranje. “Iedereen zijn eigen keuzes en zijn eigen doelen”, antwoordt Ouazane daarop.

Ouazane speelde 3 wedstrijden voor Nederland Onder 15, maar speelde in totaal 29 jeugdwedstrijden voor Marokko.

Het zeventienjarige talent was tegen Sion goed voor twee assists; daarnaast bereidde hij een afgekeurd doelpunt van Oliver Edvardsen voor en zag hij ook een doelpunt van zichzelf afgekeurd worden. Van der Vaart dicht hem een grote toekomst toe. “Die is zó goed. Je hebt grote talenten, maar dit is exceptioneel”, zegt de analist.

“Als je ziet hoe hij een bal aanneemt en draait… Hij weet wie er naast hem staat en wat er achter hem gebeurt. Ik ken hem omdat hij met Damian heeft gevoetbald”, verwijst Van der Vaart naar zijn eigen zoon. “Hij komt uit een geweldige familie en is enorm goed opgevoed. Dat vind ik altijd prettig. Hij zal niet snel naast zijn schoenen gaan lopen. Damian vindt hem ook een aardige gozer. Ik kijk graag naar ‘m. Dat hij zo vrij speelt, is geweldig.”

Ook collega-analist Wim Kieft is enthousiast. “Of het een grote speler wordt weet ik niet, maar je ziet wel aanleg en voetbalkwaliteiten. Hij heeft ook bluf: hij durft de actie te maken. Ajax heeft heel veel goede talenten gehad in het verleden, maar het is altijd afwachten of ze de stap zetten en heel goed worden.”

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FeyFan2023
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FeyFan2023
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Hoe komt het toch dat ik niet verbaasd ben, dat alweer een jongen die in Nederland opgroeit en zijn opleiding geniet, toch voor Marokko kiest? Ik snap dat het niet altijd gemakkelijk is, maar het maakt wel duidelijk waar de loyaliteit uiteindelijk vooral ligt. Dat mag hoor, prima....maar als jou iets overkomt en je hebt de overheid nodig, klop dan aub ook aan in Marokko!

Kramer
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29 jeugdwedstrijden voor Marokko, niet meer dan logisch toch?

CG
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@Kramer

Zeker, gelijk heeft hij!!

Arie van Welzen
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FeyFan2023
86 Reacties
1.190 Dagen lid
208 Likes
FeyFan2023
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  • 1
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Hoe komt het toch dat ik niet verbaasd ben, dat alweer een jongen die in Nederland opgroeit en zijn opleiding geniet, toch voor Marokko kiest? Ik snap dat het niet altijd gemakkelijk is, maar het maakt wel duidelijk waar de loyaliteit uiteindelijk vooral ligt. Dat mag hoor, prima....maar als jou iets overkomt en je hebt de overheid nodig, klop dan aub ook aan in Marokko!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.218 Reacties
1.431 Dagen lid
20.644 Likes
Kramer
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29 jeugdwedstrijden voor Marokko, niet meer dan logisch toch?

CG
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14.288 Likes
CG
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@Kramer

Zeker, gelijk heeft hij!!

Arie van Welzen
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Arie van Welzen
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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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