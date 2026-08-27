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Van der Vaart: 'Je hebt grote talenten, maar dit is exceptioneel'

27 augustus 2026, 22:13
Rafael van der Vaart en Wim Kieft
Foto: © Ziggo Sport
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Rafael van der Vaart raakt met de week meer gecharmeerd van Abdellah Ouazane. De zeventienjarige linksbuiten grijpt zijn kans na het vertrek van Mika Godts en speelde donderdagavond een sterke wedstrijd tegen FC Sion (5-3 zege).

Ouazane was goed voor twee assists; daarnaast bereidde hij een afgekeurd doelpunt van Oliver Edvardsen voor en zag hij ook een doelpunt van zichzelf afgekeurd worden. Van der Vaart ziet het zitten in de jeugdexponent. “Die is zó goed. Je hebt grote talenten, maar dit is exceptioneel”, zegt de analist van Ziggo Sport.

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“Als je ziet hoe hij een bal aanneemt en draait… Hij weet wie er naast hem staat en wat er achter hem gebeurt. Ik ken hem omdat hij met Damian heeft gevoetbald”, verwijst Van der Vaart naar zijn eigen zoon. “Hij komt uit een geweldige familie en is enorm goed opgevoed. Dat vind ik altijd prettig. Hij zal niet snel naast zijn schoenen gaan lopen. Damian vindt hem ook een aardige gozer. Ik kijk graag naar ‘m. Dat hij zo vrij speelt, is geweldig.”

Ook collega-analist Wim Kieft is enthousiast. “Of het een grote speler wordt weet ik niet, maar je ziet wel aanleg en voetbalkwaliteiten. Hij heeft ook bluf: hij durft de actie te maken. Ajax heeft heel veel goede talenten gehad in het verleden, maar het is altijd afwachten of ze de stap zetten en heel goed worden.”

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Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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