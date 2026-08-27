Ajax lijkt één concurrent kwijt te zijn in de strijd om de handtekening van . De Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu meldt dat Galatasaray met AC Milan een akkoord heeft bereikt over de komst van .

Ajax verkocht Mika Godts eerder deze zomer voor 55 miljoen euro aan Paris Saint-Germain. In de slotweek van de zomerse transferperiode - die op woensdag 2 september om middernacht eindigt - lijken de Amsterdammers onder meer nog een vervanger voor de Belg aan de selectie van trainer Míchel Sánchez te willen toevoegen.

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In de zoektocht naar een opvolger voor Godts valt de naam van Lang al geruime tijd. De Oranje-international, die bij Napoli zou mogen vertrekken, werd echter óók in verband gebracht met twee andere clubs: Atalanta en Galatasaray. Laatstgenoemde club huurde Lang vorig seizoen vanaf de winterstop al van de Italianen en zouden hem nu definitief willen inlijven.

Galatasaray lijkt echter een alternatief voor Lang te gaan aantrekken, in de persoon van Leão (27). Sabuncuoglu schrijft op X dat de Turkse topclub inmiddels een akkoord heeft bereikt met AC Milan, dat een transfersom van 45 miljoen euro exclusief bonussen tegemoet zou kunnen zien. Daarbij zou de buitenspeler een jaarsalaris van 8 miljoen euro zijn aangeboden - waar zijn zaakwaarnemer overigens in zou zetten op 12 miljoen.

Galatasaray krijgt op zijn beurt echter ook weer concurrentie in de strijd om Leão. Aston Villa zou inmiddels ook een verhoogd bod bij Milan én de speler zelf hebben neergelegd, zo weet Sabuncuoglu. Naar verwachting hakt Leão op korte termijn de knoop definitief door.