Johan Derksen velt in Vandaag Inside een stevig oordeel over Louis van Gaal. De 75-jarige trainer in ruste wordt onder meer 'een parodie op zichzelf' en 'een vervelende egotripper' genoemd.

De KNVB publiceerde gisteren (woensdag) op sociale media een videoboodschap waarin Van Gaal de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernández, uitgebreid toespreekt. Daarin benoemt Van Gaal onder meer de wedstrijd om de Spaanse Super Cup in 1998 tussen FC Barcelona en RCD Mallorca, waarin hij Xavi zijn officiële debuut liet maken. "Wij verloren helaas met 2-1, maar jij scoorde wél dat ene doelpunt", weet Van Gaal nog.

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A special message from Louis van Gaal to Xavi. 💌#NothingLikeOranje pic.twitter.com/rhxi9i3gcI — OnsOranje (@OnsOranje) August 26, 2026

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"Van Gaal sprak Xavi ongeveer als Onze Lieve Heer toe", zegt Derksen als Wilfred Genee de video woensdag ter sprake brengt in Vandaag Inside. Vervolgens worden de beelden vertoond. "Die man is een parodie op zichzelf aan het worden", oordeelt Derksen vervolgens. "Kijk, die Xavi wist helemaal niet meer dat hij in een kutwedstrijdje tegen Mallorca gedebuteerd had. Maar daar de nadruk op leggen, hè?" Ook tafelgast Valentijn Driessen is kritisch op Van Gaal, ook omdat die recent bij een terugblik op de Champions League-winst met Ajax in 1995 de rol van Frank Rijkaard totaal niet benoemde.

Genee vindt het op een gegeven moment tijd om te benoemen dat Van Gaal wél 'een grote coach' is. Dat ontkent Derksen ook niet: "Nee, maar ook een hele vervelende egotripper", zegt De Snor. Wierd Duk is echter blij met Van Gaal: "Stel dat we dit soort mensen niet hadden? Dat zou toch heel saai zijn?" Ook dat geeft Derksen grif toe: "Kleurloos. Een ideaal figuur voor talkshows."

In onderstaande video komt Van Gaal vanaf minuut 5.40 ter sprake.

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