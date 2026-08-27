Italianen zijn onder de indruk: ‘Dit komt zeker door zijn verleden bij Ajax'

maakt al snel indruk in Italië. De voormalig middenvelder van Ajax wordt uitgebreid uitgelicht door La Gazzetta dello Sport, dat in de 23-jarige Nederlander nu al een belangrijke speler voor Torino ziet. De krant is vooral onder de indruk van zijn veelzijdigheid.

Fitz-Jim verruilde Ajax eind juli voor Torino en stond zowel in de bekerwedstrijd tegen Carrarese (1-0) als bij de competitienederlaag tegen AC Milan (1-2) de volledige negentig minuten op het veld. Vooral zijn optreden tegen Milan heeft indruk gemaakt. La Gazzetta dello Sport kopt dat Torino met Fitz-Jim een 'multifunctionele spelverdeler' heeft gevonden die zowel het spel kan maken als verdedigend zijn bijdrage levert.

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Volgens de Italiaanse krant wordt Fitz-Jim steeds belangrijker binnen de plannen van trainer Ignazio Abate. “Kian Fitz-Jim is een fundamenteel puzzelstuk in het mozaïek dat Ignazio Abate aan het leggen is”, schrijft journalist Simone Battaggia.

Gazzetta ziet ‘saboteur’ Fitz-Jim tegen AC Milan

Opvallend is vooral de manier waarop de Italianen het spel van Fitz-Jim omschrijven. Een klassieke regista, de traditionele Italiaanse spelverdeler voor de defensie, is hij volgens La Gazzetta niet. Tegelijkertijd is hij ook veel meer dan alleen een middenvelder die ballen afpakt.

Tegen Milan liet Fitz-Jim volgens de krant beide kanten van zijn spel zien. Toen de tegenstander in het eerste gedeelte van de wedstrijd veel aan de bal was, kwamen vooral zijn kwaliteiten als 'saboteur' naar voren. De oud-Ajacied veroverde vijf keer het balbezit, onderschepte een bal, won een tackle en trok in twee van zijn drie duels aan het langste eind.

De cijfers vertellen volgens de Italiaanse krant bovendien maar een deel van het verhaal. Fitz-Jim bevond zich voortdurend in de buurt van de bal, sloot ruimtes en zocht de duels op. Daarbij schroomde hij niet zijn fysiek te gebruiken om de spelers van Milan het voetballen moeilijk te maken.

Aan de bal maakte Fitz-Jim minstens zoveel indruk. Hij stond tegen Milan aan de basis van drie kansen en creëerde daarmee meer mogelijkheden dan iedere andere speler van Torino. Kort na rust leverde hij uit een vrije trap een gevaarlijke bal af bij de tweede paal, waar Saul Coco net naast kopte.

Later stuurde Fitz-Jim Alieu Njie met een steekpass weg aan de linkerkant. De daaruit voortkomende aanval eindigde met een schot op de paal. Niet veel later zag de Nederlander de loopactie van Pietro Comuzzo en bediende hij hem met een fraaie stiftpass vanuit het middenveld. Comuzzo schoot vervolgens over.

“Drie momenten die niet tot een doelpunt leidden, maar die wel Fitz-Jims vermogen benadrukten om ruimtes en loopacties te lezen en zijn ploeggenoten zo in de best mogelijke positie te brengen om te scoren”, analyseert La Gazzetta.

Fitz-Jim kwam uiteindelijk tot 63 balcontacten en 49 succesvolle passes. Alleen Ardian Ismajli had bij Torino vaker de bal. Daarnaast zocht de middenvelder geregeld zelf de vrije ruimte en bleef hij volgens de krant voortdurend betrokken bij het spel.

‘Fitz-Jim kan vaste waarde van Torino worden’

De conclusie in Italië is dan ook veelbelovend. Hoewel Fitz-Jim volgens de sportkrant nog enkele foutjes maakte, wordt zijn optreden tegen Milan omschreven als een wedstrijd 'met inhoud'.

“Fitz-Jim meldt zich nadrukkelijk als een vaste waarde op het middenveld van Torino”, schrijft La Gazzetta, dat verwacht dat de Nederlander ook zaterdag tegen Sassuolo een belangrijke rol kan krijgen.

Zijn veelzijdigheid heeft 'zeker te maken met zijn opleiding bij Ajax'. Fitz-Jim doorliep de Amsterdamse jeugdopleiding en speelde uiteindelijk 72 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht, waarin hij zeven keer scoorde. Onder Francesco Farioli kreeg hij in het seizoen 2024/25 veel vertrouwen. De Italiaan maakte volgens La Gazzetta dankbaar gebruik van zijn dynamiek en multifunctionaliteit op het middenveld. Fitz-Jim kwam dat seizoen 44 keer in actie en was goed voor zes doelpunten en twee assists.