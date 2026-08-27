Donderdagavond weten Feyenoord en PSV tegen welke acht clubs zij het moeten opnemen in de competitiefase van de Champions League. In Monaco wordt de loting voor het miljardenbal verricht. De loting wordt live uitgezonden op tv en gestreamd op internet, maar hoe laat en waar is het te zien?

Wanneer is de loting voor de competitiefase van de Champions League?

De loting vindt donderdagavond 27 augustus plaats en begint om 18.00 uur.

Waar wordt de Champions League-loting uitgezonden?

Als zendgemachtigde voor alle Europese clubtoernooien heeft Ziggo Sport de rechten om de Champions League-loting live uit te zenden in Nederland. Om 17.30 uur begint de uitzending op het hoofdkanaal van de zender, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League?

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Voorlopig is het de laatste keer dat twee Nederlandse clubs direct uitkomen in de competitiefase van de Champions League. Namens Nederland zijn dat dit seizoen landskampioen PSV en de nummer twee van afgelopen seizoen, Feyenoord. Nummer drie N.E.C. ging in de play-offs onderuit tegen Bodø/Glimt en komt vrijdag uit de koker tijdens de loting voor de competitiefase van de Europa League.

Bij de loting van vrijdag rollen voor elke deelnemende club in totaal acht tegenstanders uit de koker; twee uit elk van de vier potten. De potindeling wordt bepaald aan de hand van de positie op de clubcoëfficiëntenlijst van de UEFA. PSV en Feyenoord weten in ieder geval al zeker dat ze elkaar gaan ontlopen: in de competitiefase zijn duels tussen twee clubs uit hetzelfde land uitgesloten.

Potindeling Champions League 2026/27

Pot 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Bayern München (DUI)

Real Madrid (SPA)

Liverpool (ENG)

Internazionale (ITA)

Manchester City (ENG)

Arsenal (ENG)

FC Barcelona (SPA)

Atlético Madrid (SPA)



Pot 2

Borussia Dortmund (DUI)

AS Roma (IT)

Sporting Portugal (POR)

Aston Villa (ENG)

FC Porto (POR)

Manchester United (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (SPA)

PSV (NED)



Pot 3

Feyenoord (NED)

Lille OSC (FRA)

Bodø/Glimt (NOO)

Napoli (ITA)

RB Leipzig (DUI)

Villarreal (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Shakhtar Donetsk (OEK)

Galatasaray (TUR)

Pot 4

Slavia Praag (CZ)

Slovan Bratislava (SLV)

VfB Stuttgart (DUI)

AEK Athene (GRI)

LASK (OOS)

Como 1907 (ITA)

RC Lens (FRA)

Viking FK (NOO)

Sabah FK (AZE)

Speeldata competitiefase Champions League 2026/27

Speelronde 1: 8-10 september 2026

Speelronde 2: 13-14 oktober 2026

Speelronde 3: 20-21 oktober 2026

Speelronde 4: 3-4 november 2026

Speelronde 5: 24-25 november 2026

Speelronde 6: 8-9 december 2026

Speelronde 7: 19-20 januari 2027

Speelronde 8: 27 januari 2027