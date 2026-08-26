Jurriën Timber krijgt prestigieuze uitverkiezing in Engeland

is door de Engelse spelersvakbond PFA opgenomen in het Premier League-elftal van het seizoen 2025/26. De verdediger van Arsenal bekroont daarmee een uitstekend seizoen met een individuele uitverkiezing.

Arsenal veroverde de eerste landstitel sinds 2004, waarbij Timber een belangrijke rol speelde. In totaliteit speelde de oud-Ajacied dertig wedstrijden in de Premier League vorig seizoen en was belangrijk met drie doelpunten en zes assists. Hij vormde samen met de Engelse rechtsbuiten Bukayo Saka een gevaarlijk koppel aan de rechterkant.

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Het werd een prachtig seizoen, maar dat eindigde voor Timber wel in mineur. De verdediger kreeg aan het eind van vorig seizoen last van een hardnekkige liesblessure. Desondanks maakte hij nog minuten in de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain, maar het WK in Noord-Amerika met het Nederlands elftal moest hij aan zich voorbij laten gaan. Ook aan het begin van dit seizoen zullen we de rechtsback nog niet in actie zien. Het zal nog enkele weken duren voordat hij weer bij de selectie kan aansluiten.



Timber deelt elftal met grote namen



Naast Timber zijn ook Arsenal-verdedigers Gabriel Magalhães en William Saliba opgenomen in het elftal van het jaar. De meest opvallende naam is misschien wel Igor Thiago, spits van Brentford. De Braziliaan maakte vorig seizoen 22 doelpunten. De Portugees Bruno Fernandes werd verkozen tot PFA Speler van het Jaar. De middenvelder verbrak het Premier League-record van meeste assists in één seizoen met 21. Daarmee nam hij het record over van Kevin De Bruyne en Thierry Henry met 20 assists.