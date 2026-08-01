‘Arsenal heeft eerste topaankoop binnen: transfersom van 93,5 miljoen’

Arsenal is dicht bij zijn eerste topaankoop van de zomerse transferperiode. De Londense grootmacht staat volgens diverse Engelse media op het punt om los te weken bij Newcastle United.

Guimarães wordt al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. Newcastle United leek aanvankelijk niet mee te willen werken aan een transfer van de 28-jarige Braziliaanse middenvelder, maar Arsenal lijkt nu toch beet te hebben.

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Volgens onder meer The Times zijn Newcastle United en Arsenal inmiddels akkoord over een transfersom van maximaal 93,5 miljoen euro. Arsenal legde eerder deze zomer nog een bod van 64 miljoen euro bij Newcastle United, maar heeft nu dus water bij de wijn gedaan.

Guimarães wordt naar verluidt aanstaande maandag medisch gekeurd door Arsenal. Newcastle United nam eerder deze zomer afscheid van Anthony Gordon (Barcelona) en Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).

Voor Arsenal is Guimarães de eerste topaankoop deze zomer. The Gunners haalden eerder deze transferperiode de Griek Christos Tzolis voor veertig miljoen euro weg bij Club Brugge.