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Mika Godts gespot op bekend vliegveld: geruchten over transfer nemen toe

31 juli 2026, 20:03
Mika Godts
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax-aanvaller Mika Godts is vrijdagavond gesignaleerd op Aeroporto Francisco Sá Carneiro, het vliegveld van Porto. Dat schrijft het account WFCGroningen, inclusief een foto waarop Godts te zien zou zijn. Daardoor ontstaan direct geruchten over een mogelijke overstap naar het FC Porto van Francesco Farioli.

Godts speelde donderdag nog negentig minuten tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Een dag later pakte hij het vliegtuig naar Porto. Op de foto die wordt gedeeld op sociale media, lijkt Godts aan het bellen te zijn.

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Woensdag sprak de Belgische Eredivisie-smaakmaker nog de ambitie uit om bij Ajax te blijven. In gesprek met Ziggo Sport gaf Godts aan dat hij dit seizoen iets wil neerzetten met Ajax. "Vorig seizoen was voor mij heel goed, maar ik zou egoïstisch zijn als ik daar al heel blij mee was. We zijn vijfde geëindigd en hebben play-offs gespeeld. Dat is eigenlijk onacceptabel."

Godts sloot een vertrek uit Amsterdam niet volledig uit. "Dat moeten we dan bekijken. Voor nu is er niks, speelt er niks en ben ik heel, heel gelukkig in deze ArenA. Dus we gaan het zien. Ik wil hier op een mooie manier weggaan en dan naar een topclub. Als ik nog een tussenstap moet zetten, kan dat ook. Ik ben daar realistisch in. Het is belangrijk dat ik een goed seizoen draai."

Ajax gaat voor de titel

Vorig seizoen kende Godts op persoonlijk vlak al een uitstekend seizoen, maar dit jaar hoopt hij dat Ajax ook als ploeg beter gaat presteren. Daar heeft de vleugelaanvaller veel vertrouwen in: "Ik hoop voor de titel te spelen en ik voel dat we dat als team kunnen. Ook de omgeving waarin we nu zitten, kan daarbij helpen. Ik denk dat er een goede sfeer is. De trainers zijn duidelijk over wat ze willen. Dus ik ben tevreden met hoe het nu gaat."

Het behouden van Godts lijkt voor Ajax van groot belang om de doelstellingen voor het komende seizoen te realiseren. De Belgische aanvaller liet vorig seizoen zien over de kwaliteiten te beschikken om in de Eredivisie het verschil te maken. Daar hoopt de Spaanse coach Míchel dit seizoen opnieuw volop van te profiteren.

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Porto zou wel heel ver moeten gaan voor hun begrippen qua transferwaarde. Vraag me af of dat haalbaar is. Sowieso zou ik wachten op een grotere club als ik Godts was.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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1.185 Reacties
1.404 Dagen lid
5.864 Likes
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Porto zou wel heel ver moeten gaan voor hun begrippen qua transferwaarde. Vraag me af of dat haalbaar is. Sowieso zou ik wachten op een grotere club als ik Godts was.

Kicker
603 Reacties
748 Dagen lid
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Zo is dat.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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