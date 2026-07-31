Ajax-trainer Míchel ergert zich: 'Ik was boos, dit beviel me niet'

Ajax-trainer Míchel is blij met de ruime zege van zijn ploeg op Vojvodina, maar de Spaanse coach toont zich ook kritisch. De trainer van de Amsterdammers is namelijk allesbehalve tevreden over bepaalde fases van de wedstrijd.

Ajax was donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-1 te sterk voor Vojvodina. Vanaf de eerste minuut creëerde de ploeg van Míchel volop kansen, maar Ajax vergat zichzelf te belonen. Aan de andere kant was het vervolgens uit een standaardsituatie wél raak. "Bij het doelpunt uit de hoekschop wisselde de tegenstander van positie", blikte Míchel na afloop terug. "In eerste instantie stonden we goed, maar bij het blok en het overnemen van de tegenstander reageerden we niet goed genoeg. Vervolgens verdedigden we de voorzet niet agressief genoeg."

'Dit beviel mij niet'

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Het maakte de Spaanse trainer boos. "Maar eigenlijk was ik nog bozer over de fase daarvoor", gaf hij aan. "Gedurende tien à vijftien minuten speelden we zonder tempo, agressiviteit en diepgang. We speelden de bal rond zonder echte intentie. Dat beviel me niet", maakte Míchel duidelijk. "Daar moeten we ons in verbeteren. In de tweede helft was het anders en vielen we met veel meer agressiviteit aan. Op die manier moeten we negentig minuten lang geconcentreerd spelen."

Ook was de trainer kritisch op hoe Oscar Gloukh speelde. De Israëlier maakte een hattrick, maar Míchel vond hem voor de rust niet goed spelen. Dat maakte hij tijdens de wedstrijd vanaf de zijlijn ook zichtbaar duidelijk: "Daar hebben we in de rust ook met hem over gesproken. Ik wil dat hij begrijpt dat we als ploeg zorgvuldig met de bal moeten omgaan, maar dat we tegelijkertijd loopacties in de diepte nodig hebben. De tegenstander moet bij ieder balbezit het gevoel hebben dat wij kunnen aanvallen. In de tweede helft leverde hij een fantastische prestatie."