Kenneth Taylor botst met Gennaro Gattuso, zaakwaarnemer reageert

ging donderdag viraal op sociale media nadat er beelden opdoken waarop te zien was dat Lazio-trainer Gennaro Gattuso hem van de training wegstuurde. Inmiddels hebben de twee de lucht geklaard en blijkt er weinig aan de hand te zijn.

Op sociale media verschenen donderdagmiddag beelden waarop duidelijk te zien is hoe Gattuso het spel stillegt en al vloekend op Taylor afloopt. De oefenmeester, die eind juni werd aangesteld als opvolger van Maurizio Sarri, sommeert de Nederlander vervolgens om het trainingsveld te verlaten. Taylor trekt daarop zijn hesje uit en loopt van het veld.

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Radio Laziale meldde vervolgens dat aan het incident een woordenwisseling voorafging. In gesprek met De Telegraaf bevestigt Taylors zaakwaarnemer Guido Albers dat de lucht inmiddels is geklaard. Taylor nam donderdagavond alweer deel aan de avondtraining. "Dat klopt", bevestigt Albers in een korte reactie aan de ochtendkrant.

Bekijk hieronder beelden van het incident op de training van Lazio: