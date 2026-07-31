Dramatisch nieuws voor Infantino: 'Ik neem per direct ontslag'

Een nieuwe tegenvaller voor Gianni Infantino. Topadviseur Carlos Cordeiro heeft per direct zijn functie bij de FIFA neergelegd. Dat maakte hij vrijdag bekend in een verklaring.

Het besluit van Cordeiro houdt rechtstreeks verband met de omstreden plannen van Infantino. De FIFA veroorzaakte deze week grote opschudding in de voetbalwereld met het voorstel om de FIFA Forward Enterprise (FFE) op te richten. Het idee is om de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs onder te brengen in een nieuw bedrijf, waarvan op termijn een minderheidsbelang aan private investeerders kan worden verkocht. Dat leidde direct tot felle kritiek. Inmiddels dreigen de 55 UEFA-lidbonden alle FIFA-toernooien te boycotten als de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Cordeiro wil zich niet achter die plannen scharen. "Laat ik duidelijk zijn: ik was niet betrokken bij dit voorstel en ik ben er ondubbelzinnig tegen. Het is een slechte deal voor de bij de FIFA aangesloten bonden, een slechte deal voor het voetbal en een slechte deal voor de toekomst van de sport op de lange termijn."

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De 70-jarige zakenman vervolgt: "Het verkopen van een permanent belang in het meest waardevolle bezit van het voetbal is weinig zinvol. Het is het hypothekeren van de toekomst van het voetbal zonder enige overtuigende rechtvaardiging. Het meest verontrustend is het ontbreken van antwoorden op fundamentele vragen. Waarom deze deal? Waarom nu? Welk toezicht is er? Wie profiteert ervan? Was er een concurrentieproces? Welke governance zal er zijn? Wat zullen investeerders uiteindelijk winnen, en tegen welke prijs voor het voetbal? Deze vragen blijven grotendeels onbeantwoord, en toch wordt van de lidbonden gevraagd om binnen amper vijftig dagen een beslissing van enorme betekenis te nemen. Dat is geen verantwoorde manier om de toekomst van deze wereldwijde sport te bepalen."

Daarom heeft Cordeiro besloten op te stappen. "Na zorgvuldige overweging kan ik mijn rol als senior adviseur van de FIFA-president niet langer vervullen. Ik heb daarom per direct ontslag genomen."