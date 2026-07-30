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Ajax krijgt verlossend nieuws uit Spanje over komst Ter Stegen

30 juli 2026, 16:50
Ter Stegen / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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FC Barcelona en Ajax hebben een akkoord bereikt over de huurtransfer van Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman kan zich daardoor opmaken voor een tijdelijke overstap naar de Eredivisie, zo meldt Marca.

Journalist Matteo Moretto van de Spaanse sportkrant komt donderdagmiddag met het nieuws dat FC Barcelona groen licht heeft gegeven voor de transfer van Ter Stegen naar Ajax. Volgens hem zijn alle problemen die de deal de afgelopen weken vertraagden inmiddels opgelost. Daardoor lijkt Ajax spoedig zijn gewenste eerste doelman te verwelkomen.

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Ter Stegen wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ajax. Zijn komst leek slechts een kwestie van tijd. Ajax, FC Barcelona en de 34-jarige doelman zouden overeenstemming hebben bereikt over een huurperiode van één seizoen en de verdeling van zijn salaris. Fiscale en financiële details hielden de afronding van de transfer echter langer op dan verwacht.

Daardoor was lange tijd onduidelijk of er alsnog een oplossing zou worden gevonden. Ajax hield rekening met twee scenario's: de huurdeal zou alsnog afketsen of de club zou geduldig afwachten totdat er een akkoord werd bereikt. Volgens Spaanse media is dat laatste nu gebeurd.

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JesseNL
18 Reacties
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JesseNL
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Eerst zien dan geloven dit is net Gtst

Martine
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Martine
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Het is even wachten op de volgende episode van dit “sprookje” ?? We zien wel

dilima1966
3.864 Reacties
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18.312 Likes
dilima1966
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Ja straks weer in de wachtkamer zitten bij ajax ik begin er steeds minder in te geloven

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
18 Reacties
243 Dagen lid
13 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eerst zien dan geloven dit is net Gtst

Martine
332 Reacties
539 Dagen lid
960 Likes
Martine
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  • 2
    + 1
avatar

Het is even wachten op de volgende episode van dit “sprookje” ?? We zien wel

dilima1966
3.864 Reacties
1.144 Dagen lid
18.312 Likes
dilima1966
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    + 1
avatar

Ja straks weer in de wachtkamer zitten bij ajax ik begin er steeds minder in te geloven

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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