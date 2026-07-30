Ajax krijgt verlossend nieuws uit Spanje over komst Ter Stegen

FC Barcelona en Ajax hebben een akkoord bereikt over de huurtransfer van . De Duitse doelman kan zich daardoor opmaken voor een tijdelijke overstap naar de Eredivisie, zo meldt Marca.

Journalist Matteo Moretto van de Spaanse sportkrant komt donderdagmiddag met het nieuws dat FC Barcelona groen licht heeft gegeven voor de transfer van Ter Stegen naar Ajax. Volgens hem zijn alle problemen die de deal de afgelopen weken vertraagden inmiddels opgelost. Daardoor lijkt Ajax spoedig zijn gewenste eerste doelman te verwelkomen.

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Ter Stegen wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ajax. Zijn komst leek slechts een kwestie van tijd. Ajax, FC Barcelona en de 34-jarige doelman zouden overeenstemming hebben bereikt over een huurperiode van één seizoen en de verdeling van zijn salaris. Fiscale en financiële details hielden de afronding van de transfer echter langer op dan verwacht.

Daardoor was lange tijd onduidelijk of er alsnog een oplossing zou worden gevonden. Ajax hield rekening met twee scenario's: de huurdeal zou alsnog afketsen of de club zou geduldig afwachten totdat er een akkoord werd bereikt. Volgens Spaanse media is dat laatste nu gebeurd.