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Joris Mathijsen geeft update over transfer Mohamed Ihattaren

29 juli 2026, 10:07
Ihattaren
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het is geen geheim dat Mohamed Ihattaren deze zomer mikt op een vertrek bij Fortuna Sittard. De linkspoot staat echter nog altijd onder contract bij de Limburgers, anderhalve week voor de start van de competitie. In gesprek met Voetbal International bespreekt technisch directeur Joris Mathijsen de stand van zaken.

Ihattaren maakte twee jaar geleden zijn rentree in het betaald voetbal bij RKC Waalwijk. Het gevallen toptalent wist niet te voorkomen dat zijn club degradeerde, waarna hij de overstap maakte naar Fortuna Sittard. In Limburg was de creatieveling afgelopen seizoen van grote waarde, met zes goals en elf assists in dertig officiële duels.

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Ihattaren heeft er zelf geen geheim van gemaakt dat hij groter droomt dan Fortuna en het liefst maakt hij deze zomer nog een transfer. Verschillende analisten zagen in hem de ideale opvolger van Anis Hadj Moussa bij Feyenoord, maar de Rotterdammers lijken bij een vertrek van de Algerijn meer te zien in Sami Ouaissa van NEC. Leeroy Echteld sprak onlangs uit dat hij Ihattaren graag naar AZ wilde halen, maar dat de scouting hier een streep door zette.

FC Twente zou momenteel de enige Nederlandse club zijn met serieuze interesse. Erik ten Hag heeft zich echter nog niet gemeld bij Fortuna, zo laat Mathijsen weten. “Er heeft zich geen club gemeld”, aldus de technisch directeur van de Limburgers. “Op dit moment draait Mo gewoon volle bak met ons mee. Zijn focus is om fit te worden en zijn intentie om alsnog een transfer te maken.” Ook in Sittard houdt men er dus nog altijd rekening mee dat Ihattaren deze zomer een stap gaat maken.

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Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
28
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

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Eredivisie
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Feyenoord
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