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Ajax moet 585.000 euro betalen bij plaatsing voor de Conference League

28 juli 2026, 10:35
Ajax-trainer Michel
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax moet Wolverhampton Wanderers een extra bonus betalen als de club zich kwalificeert voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Volgens transferjournalist Ben Jacobs ontvangen de Engelsen in dat geval ongeveer 500.000 pond (585.000 euro), boven op een huursom van 1 miljoen pond (circa 1,2 miljoen euro) voor Tolu Arokodare.

De 25-jarige Nigeriaan staat op het punt om op huurbasis naar Amsterdam te vertrekken. Ajax neemt gedurende de huurperiode ook het volledige salaris van de spits voor zijn rekening. In de overeenkomst wordt bovendien een niet-verplichte koopoptie opgenomen. Jacobs spreekt over een bedrag van 20 miljoen pond, exclusief aanvullende bonussen. Eerder werd door Fabrizio Romano een koopoptie van 22 miljoen euro genoemd, terwijl De Telegraaf uitging van een bedrag tussen de 18 en 20 miljoen euro.

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Arokodare wordt mogelijk dinsdag al medisch gekeurd. Met zijn lengte van 1,97 meter wordt hij bij Ajax gezien als de gewenste fysieke spits, nadat Wout Weghorst naar FC Twente vertrok.

Ajax-watcher Mike Verweij verwacht dat Arokodare veel Eredivisie-verdedigers problemen kan bezorgen. “Dit is wel een spits die tegenstanders angst kan inboezemen. Hij is niet heel verfijnd. Maar ik denk wel een speler die veel Eredivisie-verdedigers de stuipen op het lijf jaagt”, aldus Verweij in de podcast Kick-Off.

De aanvaller maakte eerder 41 doelpunten in 113 officiële wedstrijden voor KRC Genk en werd in het seizoen 2024/25 topscorer van de Belgische competitie. Zijn eerste jaar bij Wolves verliep een stuk moeizamer: na een transfer van ongeveer 27 miljoen euro kwam hij tot zes doelpunten.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.004 Reacties
677 Dagen lid
9.373 Likes
Vriendje Stokvis
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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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