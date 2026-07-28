AZ heeft de terugkeer van officieel afgerond. De 27-jarige aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft in Alkmaar een contract tot medio 2027 ondertekend. In de overeenkomst is bovendien een optie voor nog een seizoen opgenomen, zo meldt AZ. Daarmee keert de achtvoudig international terug bij de club waar hij werd opgeleid en doorbrak in het betaald voetbal.

De rentree van Stengs hing al enkele dagen in de lucht. Nadat zijn contract bij Feyenoord afgelopen week in goed overleg werd ontbonden, schakelde AZ snel door. Volgens De Telegraaf onderging de linkspoot vrijdag al in het geheim zijn medische keuring. De Alkmaarders hebben zijn komst nu definitief bevestigd.

Calvin Stengs keert terug op vertrouwde grond

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Stengs doorliep de volledige jeugdopleiding van AZ en vierde met Jong AZ het kampioenschap in de Tweede Divisie. Vervolgens groeide hij uit tot een van de smaakmakers van het eerste elftal. In totaal kwam hij tijdens zijn eerste periode tot 113 officiële wedstrijden, waarin hij 24 keer scoorde.

In de zomer van 2021 verruilde Stengs AZ voor OGC Nice. Daarna speelde hij voor Antwerp FB, waarmee hij de Belgische landstitel en beker veroverde. Vanaf 2023 stond hij onder contract bij Feyenoord. Met de Rotterdammers won hij de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, waarna hij afgelopen seizoen op huurbasis voor Pisa uitkwam.

Blessureleed beperkte zijn mogelijkheden in Italië, waarna hij deze zomer terugkeerde naar Rotterdam. Bij Feyenoord was er echter geen toekomst meer voor hem. Door de ontbinding van zijn contract kon Stengs transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Die vond hij uiteindelijk bij de club waar zijn profloopbaan begon.

De aanvaller herkende bij binnenkomst direct het vertrouwde gevoel uit zijn eerste periode. “Als je hier weer binnenloopt, voelt het eigenlijk als vanouds. Het lijkt alsof je weer dat kleine jongetje bent dat voor het eerst een rondleiding krijgt. Dat gevoel van thuiskomen is er zeker”, aldus Stengs.

Na vijf jaar bij verschillende clubs in binnen- en buitenland keert hij met meer ervaring terug in Alkmaar. Ook de aanwezigheid van een trainer met wie hij al eerder samenwerkte, Leeroy Echteld, speelde een belangrijke rol in zijn keuze. "Voor mij en mijn familie voelde dit als de beste stap”, legt Stengs uit.

AZ ziet Stengs als versterking én voorbeeld

Technisch directeur Niels van Duinen benadrukt dat AZ onmiddellijk in beweging kwam toen duidelijk werd dat Stengs beschikbaar was. De clubleiding zag niet alleen een kans om een oud-speler terug te halen, maar merkte tijdens de gesprekken ook dat de aanvaller vastberaden is om zich opnieuw te bewijzen.

AZ wil Stengs zorgvuldig klaarstomen voor zijn terugkeer op het veld. “We moeten hem de tijd geven om rustig op te bouwen, maar we weten allemaal dat een fitte Calvin een enorme toevoeging is voor AZ. Daarnaast brengt hij veel ervaring mee, waarvan ook onze jonge spelers kunnen profiteren."