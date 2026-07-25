AZ geeft glashelder signaal af aan Mexx Meerdink en Troy Parrott

is komend seizoen de eerste spits van AZ, zo maakt technisch directeur Niels van Duinen duidelijk in gesprek met de NOS. kreeg de afgelopen twee seizoenen de voorkeur in de punt van de aanval, maar is zijn plek in principe kwijt.

AZ had afgelopen seizoen met Meerdink en Parrott twee potentiële basisspitsen in huis, dus moest er in Alkmaar een keuze worden gemaakt. Uiteindelijk was het de Ier die eerst van Maarten Martens en later van Leeroy Echteld de voorkeur kreeg. Dat vertrouwen betaalde hij uit met zestien treffers en vijf assists in 28 wedstrijden in de Eredivisie. Daarmee eindigde Parrott samen met Ricardo Pepi op de derde plaats op de topscorerslijst en moest hij alleen Ayase Ueda (25 goals) en Mika Godts (17 goals) voor zich dulden.

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In aanloop naar het nieuwe seizoen moet men bij AZ opnieuw een knoop doorhakken over de spitspositie. In gesprek met de NOS krijgt Van Duinen de vraag of Parrott deze zomer vertrekt uit Alkmaar. “Dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeker zeggen, maar Troy heeft twee hele goede jaren bij ons gehad”, aldus de technisch directeur.

Desondanks zal hij bij een langer verblijf in het AFAS Stadion niet hoeven rekenen op een basisplaats. “We hebben afgelopen week uitgesproken dat Mexx in principe onze eerste spits is”, vertelt Van Duinen. Meerdink kampte afgelopen seizoen lang met een liesblessure, waardoor hij in totaal tot 32 wedstrijden kwam in het eerste. Daarin was de spits acht keer trefzeker en gaf hij drie assists.