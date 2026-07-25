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AZ geeft glashelder signaal af aan Mexx Meerdink en Troy Parrott

25 juli 2026, 21:07
Mexx Meerdink en Troy Parrott in actie namens AZ
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Mexx Meerdink is komend seizoen de eerste spits van AZ, zo maakt technisch directeur Niels van Duinen duidelijk in gesprek met de NOS. Troy Parrott kreeg de afgelopen twee seizoenen de voorkeur in de punt van de aanval, maar is zijn plek in principe kwijt.

AZ had afgelopen seizoen met Meerdink en Parrott twee potentiële basisspitsen in huis, dus moest er in Alkmaar een keuze worden gemaakt. Uiteindelijk was het de Ier die eerst van Maarten Martens en later van Leeroy Echteld de voorkeur kreeg. Dat vertrouwen betaalde hij uit met zestien treffers en vijf assists in 28 wedstrijden in de Eredivisie. Daarmee eindigde Parrott samen met Ricardo Pepi op de derde plaats op de topscorerslijst en moest hij alleen Ayase Ueda (25 goals) en Mika Godts (17 goals) voor zich dulden.

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In aanloop naar het nieuwe seizoen moet men bij AZ opnieuw een knoop doorhakken over de spitspositie. In gesprek met de NOS krijgt Van Duinen de vraag of Parrott deze zomer vertrekt uit Alkmaar. “Dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeker zeggen, maar Troy heeft twee hele goede jaren bij ons gehad”, aldus de technisch directeur.

Desondanks zal hij bij een langer verblijf in het AFAS Stadion niet hoeven rekenen op een basisplaats. “We hebben afgelopen week uitgesproken dat Mexx in principe onze eerste spits is”, vertelt Van Duinen. Meerdink kampte afgelopen seizoen lang met een liesblessure, waardoor hij in totaal tot 32 wedstrijden kwam in het eerste. Daarin was de spits acht keer trefzeker en gaf hij drie assists.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
338 Reacties
1.212 Dagen lid
1.374 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Opmerkelijk

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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