tast in het duister over zijn sportieve toekomst. De talentvolle middenvelder van AZ geeft in gesprek met ESPN toe dat hij had verwacht dat er inmiddels meer belangstelling voor hem zou zijn, waardoor hij nog geen flauw idee heeft of hij komend seizoen in Alkmaar speelt of toch elders.

Smit had woensdagavond een basisplaats bij het oefenduel tussen AZ en KRC Genk. De Belgen werden in Dirkshorn op een klinkende nederlaag getrakteerd: door twee goals van Weslley Patati en eentje van Troy Parrott en Bendegúz Kovács stond er na 90 minuten een afgetekende 4-0 zege voor de Alkmaarders op het bord.

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ESPN vraagt Smit na de wedstrijd hoe het met de transferperikelen rond zijn persoon staat. "Ik had het op dit moment misschien wel iets meer verwacht, geeft de middenvelder toe. Hoe groot schat hij de kans dat hij 'gewoon' bij AZ blijft? "Echt geen idee, geen idee. Er is een kans dat ik wegga en er is een kans dat ik blijf, dus ja, dat is het. Voor de rest kan ik er ook niet veel meer van maken van maken", aldus Smit.

Smit werd in de zomer van 2025 Europees Kampioen met Oranje Onder-19 en werd met vier goals bovendien topscorer van het toernooi. Afgelopen seizoen volgde zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal van AZ, waarvoor hij nu 77 officiële duels achter zijn naam heeft. Het leidde in maart van dit jaar al tot zijn debuut in het Nederlands elftal, onder een bondscoach (Ronald Koeman) die hem al bij meer dan één gelegenheid durfde te vergelijken met Barcelona-ster en kersvers wereldkampioen Pedri.

Al langere tijd wordt Smit bovendien gelinkt aan een transfer naar de top van Europa. Spaanse media brachten de middenvelder al veelvuldig in verband met absolute grootmachten Barcelona én Real Madrid. Vanuit Engeland zou Newcastle United bovendien interesse hebben, maar die club heeft met Sean Steur (Ajax) inmiddels ook al een andere talentvolle middenvelder uit de Eredivisie weggeplukt. Het AD wist eind vorig jaar al te melden dat AZ zou mikken op een recordbedrag van minimaal 60 miljoen euro voor Smit. Om dat te bewerkstelligen ging de club al in zee met 'superagent' Jorge Mendes, de Portugese zaakwaarnemer die ook de belangen van wereldsterren als Lamine Yamal, Vitinha en Bernardo Silva behartigt.