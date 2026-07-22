Al-Hilal is met de verwachte komst van nog lang niet uitgewinkeld. De steenrijke Saudische club heeft bij Paris Saint-Germain geïnformeerd naar niemand minder dan Ballon d'Or-winnaar (29), zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri.

Al-Hilal verkocht deze zomer Marcos Leonardo al aan Ajax. De club heeft met onder meer doelman Yassine Bounou, verdediger Kalidou Koulibaly en aanvallers Darwin Núñez en Karim Benzema meerdere grote namen onder contract staan en lijkt Summerville daar op korte termijn aan toe te gaan voegen. De Oranje-international verkiest de Saudische grootmacht, die zo'n 80 miljoen euro zou betalen, boven AS Roma en lijkt eerdaags zijn handtekening te gaan zetten onder een vierjarig contract.

Artikel gaat verder onder video

De komst van Summerville zou echter in de schaduw komen te staan als het volgende plan van Al-Hilal óók slaagt. Tavolieri meldt namelijk op X dat de Saudi's nu navraag hebben gedaan naar Dembélé. De eerste contacten met de entourage van de Fransman zouden daarbij inmiddels zijn gelegd, indien de speler groen licht geeft zal de club de onderhandelingen met PSG willen openen. De Champions League-houder zou echter van plan zijn om met Dembélé om tafel te gaan om te onderhandelen over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2028.

Dembélé maakte in Frankrijk furore bij Stade Rennais en stapte in 2016 voor 35 miljoen euro over naar Borussia Dortmund. Slechts een jaar later haalde FC Barcelona de aanvaller voor 135 miljoen euro naar Spanje, maar daar kwam hij nooit helemaal uit de verf. Drie jaar geleden nam de Catalaanse club dan ook genoegen met 50 miljoen euro om Dembélé naar Parijs te laten vertrekken, waar hij prompt wél begon te draaien. Namens PSG kwam de buitenspeler de afgelopen drie seizoenen tot 135 wedstrijden, waarin hij 61 keer scoorde en 42 assists leverde. Daarmee had hij een groot aandeel in de Champions League-winst in 2025 én 2026. Vorig jaar leverde dat Dembélé bovendien ook de grootste individuele prijs in het mondiale voetbal op: de Ballon d'Or.