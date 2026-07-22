Peter Bosz heeft de Braziliaan aangewezen als nieuwe aanvoerder van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De trainer heeft 'volledig vertrouwen' in de veelzijdige speler en 'waardeert zijn mentaliteit', aldus clubwatcher Rik Elfrink.

Afgelopen seizoen was Jerdy Schouten de eerste captain van PSV. De middenvelder annex centrale verdediger scheurde in april van dit jaar echter zijn kruisband en wordt daarom voorlopig nog niet terug verwacht bij de landskampioen. Schouten blijft overigens ook komend seizoen de eerste aanvoerder van PSV, maar Bosz heeft Mauro dus aangewezen als captain gedurende diens absentie.

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"Het bevestigt de status die de Braziliaan in de selectie van de landskampioen heeft: Mauro is sinds zijn debuut in 2017 almaar opgeklommen in de rangen en standen bij PSV", schrijft Elfrink, die wel gelijk waarschuwt dat het daarmee nog niet zeker is dat de Braziliaan deze zomer in Eindhoven blijft. Door een clausule in zijn contract is Mauro deze zomer voor een gelimiteerd bedrag van circa 12 miljoen euro op te pikken, zo werd eerder al duidelijk. Wel zou Bosz met de benoeming tot aanvoerder een 'extra aansporing' aan Mauro willen geven om te blijven. "Bosz durft hem de verantwoordelijkheid te geven omdat hij volledig vertrouwen in de Zuid-Amerikaan heeft en zijn mentaliteit waardeert", weet Elfrink.

Achter Mauro zijn Ivan Perisic en Joey Veerman benoemd tot respectievelijk tweede en derde aanvoerder van PSV. Ook van dat duo is overigens nog niet zeker dat zij bij het sluiten van de markt nog altijd speler van de Eindhovenaren zijn. Perisic (37) wordt al langere tijd gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Internazionale, terwijl de tien jaar jongere Veerman niet onder stoelen of banken steekt dat hij deze zomer dolgraag de stap naar het buitenland zou maken.