PSV-watcher Rik Elfrink onthult voor welk bedrag sterkhouders , en deze zomer op te pikken zijn in Eindhoven. Geïnteresseerde clubs zullen wel tijdig de knoop door moeten hakken: de vertrekclausules van het drietal zijn niet de héle transferpriode geldig.

'Saibari woensdag officieel naar Bayern'

Het eerste schip met goud vaart aanstaande woensdag binnen in het Philips Stadion, schrijft Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Dan zal Bayern München de transfer van Ismael Saibari definitief gaan afronden, waardoor de oorlogskas van Earnest Stewart aardig gevuld wordt. De WK-uitblinker van Marokko levert de Nederlandse kampioen naar verluidt een recordbedrag van 55 miljoen euro (inclusief bonussen) op.

Voor dit bedrag zijn Dest, Mauro en Veerman op te pikken bij PSV

Artikel gaat verder onder video

Saibari is vermoedelijk niet de enige vaste basiskracht die het kampioenselftal van Peter Bosz gaat verlaten. "Zo is Sergiño Dest op te pikken voor een vaste prijs van 23 miljoen euro, Mauro Júnior voor pakweg 12 miljoen en Joey Veerman voor ongeveer 20 miljoen", schrijft Elfrink. Geïnteresseerde clubs zullen wel voor de (onbekende) deadline moeten toeslaan: "PSV mag vanaf een onbekend moment in de transferperiode ‘nee’ zeggen tegen biedingen in deze orde van grootte", aldus de clubwatcher.

Nog meer mogelijke vertrekkers

Behalve bovengenoemd viertal zouden ook Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Ryan Flamingo deze zomer kunnen vertrekken bij PSV. Het drietal heeft weliswaar (voor zover bekend) géén clausule in hun contract, dus geïnteresseerde clubs zullen met PSV om tafel moeten om tot een transfer te komen. Perisic sprak zich tijdens het WK, waar hij met Kroatië actief is, al uit over een mogelijke terugkeer bij Internazionale. Pepi leek afgelopen winterstop op weg naar Fulham, maar zag zijn transfer uiteindelijk klappen. Ook Flamingo zou open staan voor een vertrek uit het Philips Stadion: naar verwachting verlangt PSV zo'n 20 miljoen euro voor de verdediger.