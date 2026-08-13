Van Hooijdonk valt over één detail bij aanstelling Xavi: 'Waarom?'

Pierre van Hooijdonk reageert kritisch op de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. In een reactie tegenover de NOS plaatst de oud-international vooral zijn vraagtekens bij het vierjarige contract dat de Spanjaard met de KNVB is overeengekomen.

Met Xavi presenteerde de KNVB gisteravond (woensdag) de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel, die Oranje in 1978 naar de WK-finale in en tegen Argentinië leidde. Van Hooijdonk denkt dat er niet per se over de grens had moeten worden gekeken. "We hebben hele goede Nederlandse trainers die eigenlijk ook beschikbaar waren. In ieder geval: een halfjaar geleden waren ze dat zeker", stipt Pi-Air aan.

Artikel gaat verder onder video

Xavi gaat Oranje leiden tot en met het WK van 2030. Ook daar is Van Hooijdonk niet over te spreken: "Een vierjarig contract, dat betekent ook dat je 'een' Peter Bosz en 'een' Erik ten Hag, die zet je vier jaar lang in de kast. Waarom? Want: een tweejarig contract was prima geweest. Dan weet je daarna dat je met Ten Hag of Bosz door kan. Dan heb je een goede, gerenommeerde Nederlandse coach aan het roer van de KNVB."

Directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB ging pas ná het WK en het vertrek van Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Bosz en Ten Hag hadden zich op dat moment al lang en breed gecommitteerd aan respectievelijk PSV en FC Twente. Arne Slot liet op zijn beurt weten voorlopig nog clubtrainer te willen blijven. Anderhalve week voordat De Jong bij Xavi uitkwam, sprak De Jong in gezelschap van commissaris Clarence Seedorf urenlang met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger, maar hij werd vervolgens 'in de wachtkamer' gezet en ziet de prestigieuze functie uiteindelijk dus aan zijn neus voorbijgaan.

'KNVB was liever met Reiziger in zee gegaan'

Van Hooijdonk is het met NOS-verslaggever Joep Schreuder eens dat de procedure 'geen schoonheidsprijs verdient'. "Ja, ik denk dat men liever met Reiziger in zee was gegaan en dat ze dat uiteindelijk tóch op te veel weerstand is komen te staan, waardoor je nu uiteindelijk bij Xavi bent uitgekomen", vermoedt Van Hooijdonk. "Een naam die in het hele voortraject nergens is genoemd. En dat heeft niets te maken met geheimhouden. De gesprekken hebben afgelopen dinsdag pas plaatsgevonden, wat ik las. Xavi zat bij het groepje trainers die nog geen job hadden. Dat is niet uit luxe", besluit Van Hooijdonk.