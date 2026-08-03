De zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal krijgt steeds meer vorm, waarbij Michael Reiziger zich nadrukkelijk heeft gemeld voor de opvolging van Ronald Koeman, dat weet Voetbal International. De huidige trainer van Jong Oranje sprak afgelopen zondag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal uitgebreid met KNVB-directeuren Nigel de Jong en Clarence Seedorf over zijn visie voor de nationale ploeg.

De voetbalbond is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Koeman na de uitschakeling tegen Marokko op het afgelopen wereldkampioenschap zijn aflopende contract niet verlengde. Aanvankelijk gold Arne Slot als de gedroomde kandidaat in Zeist, maar de oefenmeester gaf de voorkeur aan een langer verblijf in het clubvoetbal bij Liverpool. Omdat ook namen als Peter Bosz en Erik ten Hag niet beschikbaar bleken, is de positie van Reiziger de laatste weken aanzienlijk sterker geworden.

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Voorafgaand aan de opening van het seizoen namen De Jong en Seedorf in Eindhoven de tijd voor de ex-international. Dit overleg was meer dan een oppervlakkige introductie. De bondscoach van de beloften zou de KNVB-top gedetailleerd hebben meegenomen in zijn plannen om Oranje naar een volgende fase te leiden. Dat de oefenmeester de werkwijze in Zeist door en door kent en eerder al fungeerde als assistent van Koeman bij het grote Oranje, maakt hem een uiterst serieuze gegadigde. Na het gesprek nam de KNVB-delegatie plaats op de tribune van het Philips Stadion.

Toch is de strijd om de vacante positie nog allerminst beslist, want de KNVB onderzoekt meerdere scenario's. Zo is vandaag duidelijk geworden dat Louis van Gaal ook open staat om de nationale ploeg opnieuw uit de brand te helpen. De trainer verklaarde fitter dan ooit te zijn en staat open voor een vierde periode als bondscoach. Naast Van Gaal valt ook de naam van Ruud van Nistelrooij als mogelijke optie. Directeur topvoetbal De Jong staat in ieder geval onder flinke tijdsdruk om een knoop door te hakken, aangezien Nederland in september alweer aantreedt tegen Duitsland in de Nations League.