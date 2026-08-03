Ronald de Boer noemt opvallende constructie om Oranje te leiden

Ronald de Boer ziet een opvallende oplossing voor de zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-international schuift in gesprek met De Telegraaf niet alleen Louis van Gaal naar voren als opvolger van Ronald Koeman, maar ziet tegelijkertijd een belangrijke rol weggelegd voor Michael Reiziger. Volgens de voormalig international zouden de twee trainers samen een ideale combinatie vormen om de leiding over Oranje over te nemen.

In de zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken Ronald Koeman is inmiddels naar buiten gekomen dat Van Gaal openstaat voor een gesprek over een mogelijke vierde periode als bondscoach. De trainer voelt zich naar eigen zeggen fitter dan ooit nu zijn eerdere gezondheidsproblemen achter de rug zijn. Tegelijkertijd sprak Reiziger, de huidige coach van Jong Oranje, afgelopen zondag nog urenlang met directeur topvoetbal Nigel de Jong en technisch commissaris Clarence Seedorf over een mogelijke promotie naar het grote Oranje.

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Volgens De Boer biedt de beschikbaarheid van Van Gaal een unieke kans voor de huidige trainer van de beloften. "Ik denk dat het prachtig zou zijn als Louis het stokje nog één keer overneemt en dat Michael hem gaat assisteren", zo stelt de oud-speler. In deze constructie zou de ervaren trainer met zijn tactische inzicht de grote lijnen bewaken, terwijl Reiziger zich richt op de dagelijkse veldtrainingen en het contact met de spelersgroep. "Dan kan Louis de helikopterview voor zijn rekening nemen en wordt Michael verantwoordelijk voor de veldtrainingen", legt De Boer uit.

Mocht Van Gaal na een bepaalde periode besluiten definitief te stoppen, dan staat Reiziger volgens De Boer klaar om het volledige stokje over te nemen. Een dergelijk traject vanuit de jeugdopleiding naar het nationale elftal is niet uniek in het internationale voetbal. De oud-international wijst daarbij naar het succesvolle voorbeeld van Luis de la Fuente bij Spanje. "Wie kende Luis de la Fuente voordat hij bondscoach van Spanje werd?" vraagt De Boer zich af. "Hij pakte de Europese titel, won het WK en laat Spanje voetballen op een manier die de Spanjaarden willen zien", aldus de oud-speler.

De KNVB heeft inmiddels meerdere scenario's op tafel liggen om de vacature in te vullen. Naast de opties rondom Van Gaal en Reiziger wordt ook de naam van Ruud van Nistelrooij nog genoemd als schaduwkandidaat. De komende periode moet blijken of de directie kiest voor de ervaring van Van Gaal, de verjonging met Reiziger, of daadwerkelijk de door De Boer aangedragen combinatie van beide werelden.