Voormalig perschef van Curaçao Kees Jansma heeft ongekend hard uitgehaald naar Gianni Infantino. In een interview met Nieuwe Revu laat de voetbalanalist geen spaan heel van de huidige voorzitter van de wereldvoetbalbond. Volgens de oud-presentator heeft de bestuurder helemaal niets met de sport te maken en gedraagt de beleidsbepaler zich onterecht als een wereldleider.

De positie van Infantino staat de laatste tijd flink onder druk vanwege omstreden plannen rondom het wereldkampioenschap. De Zwitser wilde onlangs een deel van de commerciële rechten van toekomstige eindtoernooien verkopen aan private investeerders via een nieuwe dochteronderneming, maar moest dit voorstel na felle internationale kritiek intrekken. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek naar een verdere uitbreiding van het WK naar 64 deelnemende landen voor de editie van 2030. Jansma ergert zich groen en geel aan de manier waarop de FIFA-baas deze ontwikkelingen doordrukt.

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In het blad neemt hij geen blad voor de mond. "Ik vind Gianni Infantino walgelijk", zo opent hij zijn betoog. "Hij doet zogenaamd alsof hij aan de kleine landen denkt, maar ik vind hem vooral een machtswellusteling. Hij heeft voor mij helemaal niets met voetbal te maken. Ik stoor me ontzettend aan dit soort bestuurders", klinkt het fel.

De uitbreiding van het mondiale toernooi is een belangrijk speerpunt van de internationale voetbalbond. Eerder werd het deelnemersveld al vergroot naar 48 teams, wat kleine landen meer kans geeft op kwalificatie. "Natuurlijk heeft hij ervoor gezorgd dat de kleine voetballanden blij met hem zijn, want door de uitbreiding maakten zij ook een kans om zich te plaatsen", vervolgt hij. "Allemaal hartstikke leuk, straks doen we allemaal mee aan het WK. Maar de manier waarop hij zich presenteert, waarop hij beslissingen neemt en waarop hij zich gedraagt als een soort wereldleider van formaat, daar kan ik helemaal niets mee", aldus de voormalig sportjournalist.

De uitstraling van de hoogste man binnen de FIFA stoort de ervaren mediapersoonlijkheid eveneens enorm. "Ik vind dat hij een treurige indruk maakt. Als bestuurder heeft hij totaal geen warme uitstraling, zelfs geen enkele vorm van voetbaluitstraling", besluit de analyticus.