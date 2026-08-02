FC Barcelona wil Ajax-target na blessure Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft zich in de strijd gemengd om de handtekening van . De Catalaanse grootmacht ziet in de 26-jarige middenvelder van Girona FC een geschikte vervanger voor de zwaar geblesseerde Frenkie de Jong. Dit nieuws is een flinke streep door de rekening van Ajax, dat al enige tijd nadrukkelijk jaagt op de komst van de Marokkaans international.

De noodzaak voor een nieuwe middenvelder in Barcelona is ontstaan nadat De Jong tijdens het WK een scheur in de binnenband van zijn rechterknie opliep. De Oranje-international speelde het toernooi uit, maar zal door een conservatief hersteltraject vier tot zes maanden aan de kant staan. In de zoektocht naar een vervanger is Barcelona uitgekomen bij het gedegradeerde Girona. Volgens het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito geldt Ounahi inmiddels als een "serieuze optie" voor de vacature op het Catalaanse middenveld.

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In Amsterdam bestond tot voor kort het geloof dat de komst van de spelverdeler haalbaar was. Ajax had goede hoop op een deal, mede door de aanwezigheid van Míchel. De Spaanse trainer werkte vorig seizoen bij Girona nog succesvol samen met de WK-uitblinker, voordat de club afdaalde naar de Segunda División en Míchel de overstap naar de Johan Cruijff ArenA maakte. Ounahi heeft een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan, maar Ajax hoopte door de degradatie van de Spanjaarden een lagere transfersom te kunnen bedingen.

De inmenging van Barcelona valt samen met een andere grote slag die Ajax op de transfermarkt heeft geslagen. Vrijdagavond werd de komst van Julian Brandt wereldkundig gemaakt. De dertigjarige Duitser komt transfervrij over van Borussia Dortmund en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarige verbintenis. Met de komst van de 48-voudig Duits international is het de vraag hoe concreet de Amsterdamse interesse in Ounahi nog is. Het is onduidelijk of de clubleiding na het aantrekken van Brandt nog de noodzaak ziet om een extra aanvallend ingestelde middenvelder aan de selectie toe te voegen, zeker nu een kapitaalkrachtige concurrent als FC Barcelona zich aan het front heeft gemeld.