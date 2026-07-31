Droom van Johan Derksen stort in: ‘Voortzetten is niet langer mogelijk’

Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen ziet een einde komen aan een van zijn belangrijkste persoonlijke projecten. Het Holland International Blues Festival in zijn woonplaats Grolloo stopt na negen edities, omdat de kosten sterk zijn gestegen en het aantal bezoekers achterbleef. De editie van afgelopen juni blijkt de laatste te zijn geweest.

“De afgelopen jaren hebben we diverse opties onderzocht om het Holland International Blues Festival een duurzame toekomst te geven”, laat de organisatie vrijdag weten.

Ook het succes van de laatste editie bleek onvoldoende om het festival financieel overeind te houden. “Deze laatste editie was een groot succes, zowel qua programma als uitvoering. De kosten zijn echter fors gestegen, terwijl het aantal bezoekers niet het niveau bereikte dat nodig is om een evenement van deze omvang en kwaliteit te kunnen blijven organiseren. We zijn daarom tot de pijnlijke conclusie gekomen dat het voortzetten van het festival niet langer mogelijk is.”

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Derksen zette zich jarenlang intensief in voor het festival, dat mede diende als eerbetoon aan zijn goede vriend Harry Muskee. De voorman van Cuby + Blizzards overleed in 2011 op zeventigjarige leeftijd. Derksen en Muskee kenden elkaar vijftig jaar en trokken twaalf jaar samen op.

Bij de aankondiging van de eerste editie sprak Derksen trots over zijn plannen. “Ik heb in Grolloo een huisje gekocht, recht tegenover het café waar Harry en zijn bandleden altijd kwamen. Daar organiseren we op drie en vier juni aanstaande het Holland International Blues Festival, dat ook een eerbetoon aan Harry is.”

In goede jaren trok het tweedaagse evenement ongeveer 20.000 bezoekers. Bij de laatste editie kwamen op beide dagen ongeveer 8.000 mensen naar Grolloo. De verbreding van het programma met country, americana en rock bracht daarin onvoldoende verandering.