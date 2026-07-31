Peter Bosz: 'Ik werd om 02.00 uur gebeld door een geheim nummer. Het was...'

Peter Bosz wil een einde maken aan de speculaties over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De trainer van PSV maakt op de persconferentie van vrijdag een grap over zijn contact met de KNVB en laat weten geen behoefte te hebben aan verdere vragen over Oranje. Wel spreekt Bosz zich stevig uit tegen de commercialiseringsplannen van de FIFA.

Erik ten Hag en Arne Slot lieten eerder al openlijk weten dat zij niet beschikbaar zijn om bondscoach te worden. Als Bosz wordt gevraagd naar de functie, reageert hij cynisch. “Vannacht ging m'n telefoon om 02.00 uur, het was een onbekend nummer. Dat was de KNVB. Ik ben meteen naar Zeist gereden. Daar hebben we uren gesproken. Ik was net op tijd op de training. Het was een goed gesprek”, zegt Bosz met een glimlach.

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Op de vraag of het hoofdstuk rond Oranje en zijn mogelijke kandidatuur nu kan worden afgesloten, antwoordt Bosz resoluut: "Graag. Laat de vragen ophouden, ja." Met PSV bereidt hij zich voor op het nieuwe seizoen.

Bosz verwacht nog versterkingen bij PSV

Zondag wacht de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ. PSV beschikt over een fitte selectie, al kan Bosz zondag nog niet al zijn inzetten. Enkele internationals die actief waren op het WK zijn pas onlangs teruggekeerd op het trainingsveld.

De Eindhovense selectie is bovendien nog niet compleet. Bosz verwacht dat PSV zich voor het einde van de transferperiode nog serieus zal versterken.

Bosz steunt verzet tegen FIFA-plannen

Naast de sportieve situatie bij PSV gaat Bosz ook in op de ontwikkelingen bij de FIFA. De trainer is verheugd dat verschillende voetbalbonden zich verzetten tegen de plannen om de commerciële WK-activiteiten van de wereldvoetbalbond verder uit te breiden.

“Dat is meer dan terecht”, stelde Bosz. Volgens de PSV-trainer zijn er rond het WK verschillende keuzes gemaakt die weinig met de essentie van voetbal te maken hadden. “Er zijn veel dingen gebeurd op het WK die niets met de liefde voor het spel te maken hebben."

Ook over de samenwerking tussen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump is Bosz kritisch. Volgens hem vormt die combinatie geen positieve ontwikkeling voor het internationale voetbal. Indirect verwijst hij naar de invloed die Trump uitoefende om een schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun ongedaan te maken.

Bosz wordt daarnaast gevraagd naar de staat van het Nederlandse voetbal, na tegenvallende Europese resultaten van de clubs en een slecht verlopen WK. “Het is een utopie dat we als Nederlandse clubs structureel Europees in de top mee kunnen doen. Dat gaat gewoon niet door de financiële verschillen. We hebben met z’n allen gewoon niet goed genoeg gepresteerd."