Mike Verweij snapt niet waarom Jan van Halst wedstrijden van Ajax analyseert bij Ziggo Sport. Donderdagavond was Van Halst aanwezig bij Ajax - FK Vojvodina, nadat hij vorige week ook al naar Servië was afgereisd voor de uitwedstrijd.

Verweij ziet Van Halst als een van de hoofdschuldigen van de neerwaartse spiraal die ontstond na de komst van technisch directeur Sven Mislintat in 2023. De journalist van De Telegraaf vindt dat Ziggo het 'niet kan maken' om de oud-voetballer nu de ontwikkelingen bij Ajax te laten analyseren. "Dit komt uit mijn tenen, want het is een ontzettend aardige kerel. Maar dat Ziggo gewoon Jan van Halst daar neerzet... Dan zou je bijna zeggen: het is maar goed dat ze stoppen als hoofdsponsor van Ajax. Ziggo Sport kan dat gewoon niet maken", stelt Verweij in de podcast Kick-Off.

'Van Halst moest Mislintat controleren'

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Van Halst was destijds commissaris bij Ajax en werd later nog algemeen directeur op interim-basis. "Deze man heeft als toezichthouder naast Sven Mislintat gezeten. Hij moest Mislintat controleren. Als je nu ziet hoe voortvarend Jordi Cruijff te werk gaat en wat er in de periode-Mislintat is gebeurd: hoe kan Jan van Halst dan normaal commentaar geven en Ajax becommentariëren, terwijl je zelf indirect Ajax gewoon aan de rand van de afgrond hebt gebracht? Met echt belachelijke aankopen, spelers uit de Tweede Bundesliga. Het leek werkelijk waar helemaal nergens op."

"Die aankopen heeft hij niet verricht, dat deed Mislintat", benadrukt de clubwatcher. "Maar hij had natuurlijk na twee of drie aankopen moeten zeggen: 'Ouwe data-Duitser, jij doet helemaal niks meer. We stoppen hier gewoon mee.”

Verweij stelt dat Ziggo 'uitstekende verslaggevers' heeft en noemt Noa Vahle, Sam van Royen en Hélène Hendriks als positieve voorbeelden. "Ziggo Sport doet heel veel heel goed, maar dit is echt een blinde vlek. Zij moeten Jan van Halst gewoon nooit meer naar Ajax sturen, de komende tien jaar. Nogmaals: Jan van Halst is echt een superaardige kerel. Alleen heeft hij het niet zo goed gedaan bij Ajax en daarvoor ook niet bij Twente. Maar vanuit zijn boekje kan hij het heel goed vertellen."