Willem Weijs voelt zich bij de FC Twente/Heracles Academie beter op zijn plek dan bij Ajax. De voormalig trainer van Jong Ajax vertelt dat hij in Enschede eindelijk de waardering krijgt die hij in Amsterdam miste.

Dat vertelt Weijs in gesprek met De Limburger. De trainer werd vorig seizoen plotseling ontslagen als hoofdcoach van Jong Ajax, omdat technisch directeur Jordi Cruijff de prestaties onder de maat vond. Weijs dacht een kennismakingsgesprek met Cruijff te hebben, maar kreeg tijdens dat overleg te horen dat hij zijn spullen kon pakken. Kort daarna stelde Cruijff Óscar Garcia aan als nieuwe trainer van de Amsterdamse beloftenploeg.

Sindsdien zat Weijs zonder club, maar deze zomer vond hij bij de FC Twente/Heracles Academie een nieuwe uitdaging.

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"Deze club wil doorgroeien en er een écht instituut van maken", zegt Weijs in een interview met De Limburger. "En de waardering die ik bij Ajax miste, voel ik hier wel. Sommigen zien dit misschien als een stap achteruit, als een pas op de plaats. Ik zie het anders. Ik doe nu weer waar mijn passie ligt, kom in mijn kracht te staan en kan zo impact maken. Ik sluit de deur voor het betaald voetbal zeker niet. Alleen heb ik gemerkt dat plannen niet werkt in deze onvoorspelbare wereld."

Weijs vervolgt: "Twente wilde me heel graag hebben in die rol, waarin ze mij als een enorme aanwinst zien. Dat is ook iets waar ik energie van krijg. Als ik zie hoe Twente leeft, vind ik het buiten de traditionele top drie de grootste club van Nederland. Qua historie, cultuur."