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Ajax krijgt schop na van oud-trainer: 'Ik miste waardering'

31 juli 2026, 16:00
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Willem Weijs voelt zich bij de FC Twente/Heracles Academie beter op zijn plek dan bij Ajax. De voormalig trainer van Jong Ajax vertelt dat hij in Enschede eindelijk de waardering krijgt die hij in Amsterdam miste.

Dat vertelt Weijs in gesprek met De Limburger. De trainer werd vorig seizoen plotseling ontslagen als hoofdcoach van Jong Ajax, omdat technisch directeur Jordi Cruijff de prestaties onder de maat vond. Weijs dacht een kennismakingsgesprek met Cruijff te hebben, maar kreeg tijdens dat overleg te horen dat hij zijn spullen kon pakken. Kort daarna stelde Cruijff Óscar Garcia aan als nieuwe trainer van de Amsterdamse beloftenploeg.

Sindsdien zat Weijs zonder club, maar deze zomer vond hij bij de FC Twente/Heracles Academie een nieuwe uitdaging.

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"Deze club wil doorgroeien en er een écht instituut van maken", zegt Weijs in een interview met De Limburger. "En de waardering die ik bij Ajax miste, voel ik hier wel. Sommigen zien dit misschien als een stap achteruit, als een pas op de plaats. Ik zie het anders. Ik doe nu weer waar mijn passie ligt, kom in mijn kracht te staan en kan zo impact maken. Ik sluit de deur voor het betaald voetbal zeker niet. Alleen heb ik gemerkt dat plannen niet werkt in deze onvoorspelbare wereld."

Weijs vervolgt: "Twente wilde me heel graag hebben in die rol, waarin ze mij als een enorme aanwinst zien. Dat is ook iets waar ik energie van krijg. Als ik zie hoe Twente leeft, vind ik het buiten de traditionele top drie de grootste club van Nederland. Qua historie, cultuur."

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Kramer
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Hij was gewoon niet goed genoeg en heeft slecht gepresteerd, had i ook gewoon kunnen zeggen.

dilima1966
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dilima1966
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Nou gelukkig maar dat je niet meer op de stoel zit van jong ajax...... het was een aanfluiting.... het hoogtepunt van Willem Weijs is de jeugd van 10 tot 15 jaar

EuropaMango
24 Reacties
33 Dagen lid
30 Likes
EuropaMango
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Nou, veel plezier gewenst bij FC Twente/Heracles Academie. Daar zal de druk om te presteren ook een stuk minder hoog liggen dan bij Jong Ajax. Dan wordt je waarschijnlijk al gewaardeerd als je op komt dagen. ;)

Snuiter
22 Reacties
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Snuiter
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Wat een droeftoeter. Probleem bij de werkgever neerleggen en niet naar je eigen prestaties kijken

CG
3.674 Reacties
1.102 Dagen lid
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CG
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Gewoon niet goed genoeg, maar dat wil hij niet toegeven. Dat durft hij niet!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.114 Reacties
1.404 Dagen lid
20.378 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Hij was gewoon niet goed genoeg en heeft slecht gepresteerd, had i ook gewoon kunnen zeggen.

dilima1966
3.873 Reacties
1.145 Dagen lid
18.362 Likes
dilima1966
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Nou gelukkig maar dat je niet meer op de stoel zit van jong ajax...... het was een aanfluiting.... het hoogtepunt van Willem Weijs is de jeugd van 10 tot 15 jaar

EuropaMango
24 Reacties
33 Dagen lid
30 Likes
EuropaMango
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Nou, veel plezier gewenst bij FC Twente/Heracles Academie. Daar zal de druk om te presteren ook een stuk minder hoog liggen dan bij Jong Ajax. Dan wordt je waarschijnlijk al gewaardeerd als je op komt dagen. ;)

Snuiter
22 Reacties
1.252 Dagen lid
30 Likes
Snuiter
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Wat een droeftoeter. Probleem bij de werkgever neerleggen en niet naar je eigen prestaties kijken

CG
3.674 Reacties
1.102 Dagen lid
14.100 Likes
CG
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Gewoon niet goed genoeg, maar dat wil hij niet toegeven. Dat durft hij niet!!

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Willem Weijs

Willem Weijs
Functie: Coach
Leeftijd: 39 jaar (19 feb. 1987)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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