Gianni Infantino slaat keihard terug na dreigende WK-boycot

De FIFA en Gianni Infantino hebben een statement naar buiten gebracht vanwege de wereldwijde ophef die is ontstaan over het plan om een deel van de commerciële rechten van de WK's onder te brengen in een nieuw bedrijf. Volgens de wereldvoetbalbond is er sprake van een groot misverstand als gevolg van onjuiste berichtgeving in de media.

De FIFA deed deze week een bom barsten in de voetbalwereld toen bekend werd dat Infantino de FIFA Forward Enterprise (FFE) wil oprichten. Het plan is om de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs onder te brengen in een nieuw bedrijf, waarvan in de toekomst een minderheidsbelang aan particuliere investeerders kan worden verkocht. Dat zorgde voor veel ophef in de voetbalwereld. Inmiddels dreigen de 55 UEFA-lidbonden alle FIFA-toernooien te boycotten als Infantino de plannen daadwerkelijk doorzet.

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Infantino benadrukt in een statement dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat de FIFA of investeerders zelf geld aan het plan verdienen. Volgens de wereldvoetbalbond moeten juist de nationale bonden profiteren van de extra inkomsten. "Het doel is om meer commerciële inkomsten te genereren, zodat alle 211 bonden die bij de FIFA zijn aangesloten hiervan kunnen profiteren. Er is helemaal geen sprake van de verkoop van voetbal of het afstaan van controle. Dat is iets wat we als FIFA nooit zouden doen", valt er te lezen.

FIFA opent aanval op de media

De FIFA legt de schuld vervolgens bij de media. "Ons geplande consultatieproces werd verstoord door onjuiste berichten in de media. We zullen dit consultatieproces voortzetten om ervoor te zorgen dat elke bond de mogelijkheid heeft om op basis van feiten te stemmen."