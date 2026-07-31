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Gianni Infantino slaat keihard terug na dreigende WK-boycot

31 juli 2026, 08:56
Gianni Infantino
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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De FIFA en Gianni Infantino hebben een statement naar buiten gebracht vanwege de wereldwijde ophef die is ontstaan over het plan om een deel van de commerciële rechten van de WK's onder te brengen in een nieuw bedrijf. Volgens de wereldvoetbalbond is er sprake van een groot misverstand als gevolg van onjuiste berichtgeving in de media.

De FIFA deed deze week een bom barsten in de voetbalwereld toen bekend werd dat Infantino de FIFA Forward Enterprise (FFE) wil oprichten. Het plan is om de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs onder te brengen in een nieuw bedrijf, waarvan in de toekomst een minderheidsbelang aan particuliere investeerders kan worden verkocht. Dat zorgde voor veel ophef in de voetbalwereld. Inmiddels dreigen de 55 UEFA-lidbonden alle FIFA-toernooien te boycotten als Infantino de plannen daadwerkelijk doorzet.

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Infantino benadrukt in een statement dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat de FIFA of investeerders zelf geld aan het plan verdienen. Volgens de wereldvoetbalbond moeten juist de nationale bonden profiteren van de extra inkomsten. "Het doel is om meer commerciële inkomsten te genereren, zodat alle 211 bonden die bij de FIFA zijn aangesloten hiervan kunnen profiteren. Er is helemaal geen sprake van de verkoop van voetbal of het afstaan van controle. Dat is iets wat we als FIFA nooit zouden doen", valt er te lezen.

FIFA opent aanval op de media

De FIFA legt de schuld vervolgens bij de media. "Ons geplande consultatieproces werd verstoord door onjuiste berichten in de media. We zullen dit consultatieproces voortzetten om ervoor te zorgen dat elke bond de mogelijkheid heeft om op basis van feiten te stemmen."

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Joost55
111 Reacties
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254 Likes
Joost55
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Als dit plan er door komt zal het gevolg zijn dat het WK vroeg of laat en ik gok vroeg achter de decoder gaat komen. WK voetbal in 2030 kosten 1 wedstrijd even een klein gokje € 50 per wedstrijd. Geheel in lijn van de achterlijke prijzen voor een wedstrijd kijken in het stadion anno wk 2026. Waar is de tijd gebleven dat het voetbal van het volk is?

Kicker
602 Reacties
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1.499 Likes
Kicker
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Je hebt gelijk, Infantino moet zo snel mogelijk eruit worden geknikkerd of anders UEFA zich afscheiden van de FIFA en een eigen EK organiseren.

BartVanderVeen24
871 Reacties
1.403 Dagen lid
3.971 Likes
BartVanderVeen24
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Ze voelen nattigheid. Heerlijk! Infantino wordt helemaal gek en zenuwachtig. Want mensen gaan dan in de verdediging schieten

VARcheck
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VARcheck
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Megalomane Infantino. 💯 boycotten! @Joost55 goed punt. Voetbal moet weer terug naar de basis: de fans ♥️⚽️

fcludiek
69 Reacties
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443 Likes
fcludiek
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"...niet de bedoeling is dat de FIFA of investeerders zelf geld aan het plan verdienen." Waarom denk je dat investeerders ergens geld in steken? Om hun 10% rendement te garanderen. En waarom zou de fifa niets verdienen als ze dat geld nodig hebben om bestuurders zoals Infantino hun miljoenen te laten verdienen? En dan de media de schuld geven. Net als Trump altijd doet overigens.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Joost55
111 Reacties
1.294 Dagen lid
254 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als dit plan er door komt zal het gevolg zijn dat het WK vroeg of laat en ik gok vroeg achter de decoder gaat komen. WK voetbal in 2030 kosten 1 wedstrijd even een klein gokje € 50 per wedstrijd. Geheel in lijn van de achterlijke prijzen voor een wedstrijd kijken in het stadion anno wk 2026. Waar is de tijd gebleven dat het voetbal van het volk is?

Kicker
602 Reacties
747 Dagen lid
1.499 Likes
Kicker
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  • 0
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Je hebt gelijk, Infantino moet zo snel mogelijk eruit worden geknikkerd of anders UEFA zich afscheiden van de FIFA en een eigen EK organiseren.

BartVanderVeen24
871 Reacties
1.403 Dagen lid
3.971 Likes
BartVanderVeen24
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Ze voelen nattigheid. Heerlijk! Infantino wordt helemaal gek en zenuwachtig. Want mensen gaan dan in de verdediging schieten

VARcheck
399 Reacties
399 Dagen lid
222 Likes
VARcheck
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Megalomane Infantino. 💯 boycotten! @Joost55 goed punt. Voetbal moet weer terug naar de basis: de fans ♥️⚽️

fcludiek
69 Reacties
1.035 Dagen lid
443 Likes
fcludiek
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"...niet de bedoeling is dat de FIFA of investeerders zelf geld aan het plan verdienen." Waarom denk je dat investeerders ergens geld in steken? Om hun 10% rendement te garanderen. En waarom zou de fifa niets verdienen als ze dat geld nodig hebben om bestuurders zoals Infantino hun miljoenen te laten verdienen? En dan de media de schuld geven. Net als Trump altijd doet overigens.

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