Gianni Infantino verdedigt zijn omstreden WK-plan: 'Geen verplichting'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft gereageerd op de ophef rond zijn omstreden plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen. De Zwitser benadrukt dat het slechts om een voorstel gaat en niet om een verplichting.

Dinsdag werd bekend dat de FIFA een bedrijf wil oprichten waarin onder meer de commerciële rechten van het WK en het WK voor clubs worden ondergebracht. De wereldvoetbalbond wil zelf een meerderheidsbelang behouden. Een deel van de aandelen zou naar de 211 nationale voetbalbonden gaan, terwijl ook private investeerders kunnen instappen. Volgens berichtgeving zou Infantino na zijn voorzitterschap in 2031 als commissaris van het WK aan de slag kunnen gaan, wat hem tientallen miljoenen zou kunnen opleveren.

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Het plan leidde tot forse kritiek, onder meer vanuit verschillende voetbalbonden en de UEFA: Dit gaat een grens over die een bestuurlijke instelling in het voetbal nooit moet overschrijden. De UEFA neemt dit uiterst serieus. De ziel en het bestuur van het voetbal zijn geen bezittingen die verhandeld kunnen worden. Zeker niet zonder enige transparantie wie hier geld aan verdient. Niemand bezit voetbal. Het is niet aan de FIFA de sport te verkopen”, schreef de UEFA

Uitleg van Infantino

Infantino gaf daarop tekst en uitleg. "FIFA Forward Enterprise, ofwel FFE, is eigenlijk een voorstel, een aanbod. Het maakt deel uit van een democratisch proces, een consultatieproces, en bovenal is het een kans, maar geen verplichting. Het is een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling te brengen. Maar nogmaals: het is slechts een aanbod, geen verplichting", benadrukt hij.